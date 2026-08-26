Алматыда "Әділетті қоғамға – шыншыл сөз" кітабы талқыланды
Кездесуді Алматы қаласы әкімінің орынбасары, саясаттану ғылымдарының кандидаты Абзал Нүкенов жүргізді. Жиынды ашқан ол Президент еңбегінің маңыздылығына тоқталып, Мемлекет басшысының ішкі және сыртқы саясат саласындағы мол тәжірибесі кітапта айтылған әрбір ойға ерекше салмақ беретінін атап өтті. Әкім орынбасарының айтуынша, кітапта басқару саласында қызмет ететін мамандардың күнделікті жұмысында туындайтын көптеген өзекті мәселелерге жауап бар. Сонымен қатар еңбек жауапты шешімдер қабылдауда маңызды бағдар бола алады. Оның пікірінше, кітаппен танысу мемлекеттік реформалардың логикасын және елдің тарихи даму жолын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.
Сөз соңында әкім орынбасары негізгі ойды былай жеткізді:
"Бұл сөздерді кітап беттеріндегі мәтін ретінде ғана қалдырмауымыз керек деп терең сенемін. Оларды түрлі салаларда іс жүзінде қолдану маңызды. Бұл ойлар барлық жастағы адамдарға, әсіресе жастар мен мамандарға бағдар бола алады. Сондай-ақ еңбектің практикалық маңызы жоғары екенін, оны іс жүзінде қолданудың ерекше құндылығы бар екенін атап өткен жөн".
Талқылауды белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Нұрлан Оразалин жалғастырды. Ол саяси көшбасшының халық пен қоғам тағдырына деген көзқарасының қалыптасуы туралы ой бөлісіп, тарихтағы бірқатар архивтік оқиғаларды еске алды.
"Кітаптан елдің болашақ көшбасшысының тәлімгерлік пен өткен жылдардағы оқиғалар, соның ішінде Қытайдағы қызметі кезінен бастап жинақталған тарихи тәжірибе мен қатаң қағидаларды бойына сіңіргенін көруге болады.
1995 жылы "Егемен Қазақстан" газетінде редактор болып жұмыс істеген кезімді еске ала отырып, Қасым-Жомарт Тоқаевтың жауапкершілігі жоғары болғанын атап өткім келеді. Демократия қалыптасып жатқан кезеңде Сыртқы істер министрі қызметіне келген ол менің өтінішіме бірден жауап беріп, газетімізге арналған бағдарламалық мақаланы жедел дайындап берді", – деп еске алды Нұрлан Оразалин.
Дөңгелек үстел аясындағы пікірталасқа басқа да белгілі тұлғалар қатысты. Олардың қатарында академик Зейнеп Базарбаева, Қазақстан ПЕН-клубының президенті Бигелді Ғабдуллин, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының директоры Анар Фазылжан және басқа да сарапшылар болды.
Еске салайық, 5 тамызда Мемлекет басшысының 1994 жылдан бүгінгі күнге дейінгі сөздері, баяндамалары мен ой-толғауларынан құралған ауқымды жинақ жарық көрді.
Кітап мемлекеттік басқару, заң үстемдігі, цифрландыру, жастар саясаты, экология және "Таза Қазақстан" бастамасы сияқты тақырыптарды қамтитын 21 бөлімнен тұрады.
Еңбек қазіргі Қазақстанның тарихына қызығушылық танытатын қалың оқырманға арналған.