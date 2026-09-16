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Баспасөз хабарлары

Президент Кеңшілік Мырзабектің 80 жылдығына орай Қостанай жұртшылығына құттықтау жолдады

Әдеби кеш, Қостанай, Кеңшілік Мырзабек, 80 жылдық мерейтой, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 17:49 Сурет: Қостанай облысы әкімінің баспасөз қызметі
Қостанайда қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, ақын әрі аудармашы Кеңшілік Ағытайұлы Мырзабектің туғанына 80 жыл толуына арналған "Іңкәр дүние" әдеби-сазды кеші өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақынның 80 жылдығына арналған әдеби кешке қатысушыларға Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдаған құттықтауын Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев оқып берді.

Президент өз құттықтауында Кеңшілік Мырзбекті қазақ поэзиясына айрықша қолтаңбасымен келіп, төл әдебиеттің дамуына елеулі үлес қосқан дарынды тұлға ретінде атап өтті.

"Кеңшілік Мырзабек – қазақ поэзиясына айрықша қолтаңбасымен келіп, төл әдебиетімізді дамытуға елеулі үлес қосқан дарынды тұлға. Оның сыршыл жырларында туған жерге деген сүйіспеншілік, ел тағдырына деген жауапкершілік және адам болмысының терең иірімдері шебер суреттелді. Ақынның азаматтық үні мен көркемдік ізденісі ұлттық сөз өнерінің өрісін кеңейтті", делінген президенттің құттықтауында.
Әдеби кеш, Қостанай, Кеңшілік Мырзабек, 80 жылдық мерейтой, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 17:49

Сурет: Қостанай облысы әкімінің баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы ақынның шығармашылық мұрасын халқымыздың руханиятына қосылған құнды қазына деп атап, оның еңбектерін жинақтау мен жан-жақты зерттеудің маңыздылығына назар аударды.

"Кеңшілік Мырзабектің тағылымды мұрасы – халқымыздың руханиятына қосылған құнды қазына. Ақынның шығармаларын жинақтау, жан-жақты зерттеу – баршамыздың ортақ міндетіміз", – деді Мемлекет басшысы.

Құттықтауда Мемлекет басшысы сөз зергерінің есімі ел жадында сақталып, шоқтығы биік шығармалары халқымен бірге жасай беретініне сенім білдірді.

Әдеби кеш, Қостанай, Кеңшілік Мырзабек, 80 жылдық мерейтой, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 17:49

Сурет: Қостанай облысы әкімінің баспасөз қызметі

Салтанатты шарада Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақалов ақынның шығармашылық мұрасының маңыздылығына тоқталып, өңірде әдебиет пен руханиятты дәріптеуге бағытталған жұмыстардың жүйелі жүргізіліп келе жатқанын атап өтті.

"Тобыл-Торғай өңірі ақындарын ерекше ардақ тұтқан ел. Біз руханиятты дамыту, әдеби мұраны дәріптеу және қаламгерлер еңбегін кеңінен насихаттау жұмыстарын жүйелі жалғастырып келеміз. Кеңшілік ақынның құрметіне Торғайда жас таланттардың байқауы ұйымдастырылды. Туған жерден бастау алған рухани шара бүгін Қостанай төрінде жалғасып отыр. Ақынның жырлары мен өнегесі ұрпақтан-ұрпаққа жетіп, рухани мұра болып қала береді", – деді өңір басшысы.
Әдеби кеш, Қостанай, Кеңшілік Мырзабек, 80 жылдық мерейтой, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 17:49

Сурет: Қостанай облысы әкімінің баспасөз қызметі

Кеңшілік Мырзабек 1946 жылы Жангелдин ауданының Ақшығанақ ауылында дүниеге келген. 42 жыл ғұмыр кешкен ақын қазақ әдебиетінде өзіндік қолтаңбасын қалыптастырып, туған жерге деген сүйіспеншілікті, ел тағдырына жауапкершілікті және адам болмысын терең жырлады.

Қаламгердің "Іңкәр дүние", "Дүбірлі дәурен", "Сәруар", "Балалық шақ балладалары", "Дәуір – дастан" атты жыр жинақтары оқырманға кеңінен танылды. "Балалық шақ балладалары" жинағы үшін ақын 1987 жылы Ілияс Жансүгіров атындағы сыйлықтың лауреаты атанды.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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