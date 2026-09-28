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Баспасөз хабарлары

Атырауда мемлекеттік органдар мен бизнес-қоғамдастық кәсіпкерлікті қолдау шараларын талқыға салды

Бірыңғай есеп беру, Атырау, мемлекеттік органдар, бизнес-қоғамдастық, кәсіпкерлік, қолдау, шара , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 18:46 Сурет: Атырау облысы әкімінің баспасөз қызметі
Атырауда бақылау және қадағалау органдарының бизнес-қоғамдастық алдында Бірыңғай есеп беру күні өтті. Оған облыс әкімі Болат Ақшолақов, облыс прокуроры Мадияр Басшыбаев, мемлекеттік органдар басшылары, Кәсіпкерлер палатасы мен бизнес өкілдері қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"2026 жылдың бірінші тоқсанында шағын және орта бизнес субъектілері 1,4 трлн теңгенің өнімін өндірді. Олардың жалпы өңірлік өнімдегі үлесі 29,2%-ға жетті. Бизнес жүргізуге қолайлы жағдай жасау және кәсіпкерлердің құқығын қорғау мемлекеттік органдар жұмысының маңызды бағыттары қатарында қала береді", — деді облыс әкімі.

Өңірде 60 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъектісі бар. Оларда 125 мыңнан астам еңбек етеді. 2026 жылы бизнесті қолдауға 6,3 млрд теңге көлемінде қаражат қарастырылған.

Болат Ақшолақов, Атырау, мемлекеттік органдар, бизнес-қоғамдастық, кәсіпкерлікті қолдау, талқы, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 18:46

Сурет: Атырау облысы әкімінің баспасөз қызметі

Кездесу ашық микрофон форматында өтіп, кәсіпкерлер бизнес жүргізуге қатысты ақпарат алуға мүмкіндік беретін цифрлық платформа құруды ұсынды. Болат Ақшолақов келесі жылдан бастап мемлекеттік қызметтерді — әлеуметтік сала, кадастр, құрылыс, жобалау-сметалық құжаттама тіркеу және бақылау рәсімдерін кезең-кезеңімен цифрлық форматқа көшіру көзделіп отырғанын айтты. Бұл жұмыстарды 2028 жылға дейін аяқтау жоспарланып отыр.

Шара, Атырау, мемлекеттік органдар, бизнес-қоғамдастық, кәсіпкерлікті қолдау, талқы, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 18:46

Сурет: Атырау облысы әкімінің баспасөз қызметі

Бұдан бөлек, аумақтарды көгалдандыру, Атыраудың дизайн-коды бойынша қаланы абаттандыру үшін шыны қалдықтарын қайта өңдеу, жер учаскелерін бөлу, электр энергиясының тарифтері мәселелері де талқыланды.

Шара, Атырау, мемлекеттік органдар, бизнес-қоғамдастық, кәсіпкерлікті қолдау, талқы, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 18:46

Сурет: Атырау облысы әкімінің баспасөз қызметі

Айтылған өтініштер түгелдей хаттамаға енгізілді. Олардың әрқайсысын кезең-кезеңімен шешу кестесі құрылады. Ал өтініш иелерінің кейбіріне кездесу барысында-ақ жауап берілді.

Шара, Атырау, мемлекеттік органдар, бизнес-қоғамдастық, кәсіпкерлікті қолдау, талқы, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 18:46

Сурет: Атырау облысы әкімінің баспасөз қызметі

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Кәмшат Сатиева
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