#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
$
447.52
502.21
5.41
Баспасөз хабарлары

Құрылтай депутаты мен орталық мемлекеттік орган өкілдері БҚО-ға жұмыс сапарымен келді

Кездесу, БҚО, президент, Жолдау, ауыл тұрғындары, жұмыс сапары, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 18:14 Сурет: БҚО әкімінің баспасөз қызметі
Құрылтай депутаты Снежанна Имашева және орталық мемлекеттік орган өкілдері Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапарымен келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

БҚО әкімі баспасөз қызметінің хабарлауынша, ресми делегация Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университетінің ұжымымен, студенттермен, мәдениет, спорт, денсаулық сақтау саласыныі өкілдері кездесті. Басқосуда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Жаңа тарихи кезеңдегі Қазақстанның өзекті міндеттері" атты халыққа Жолдауынан туындаған мақсат-міндеттер кеңінен талқыланды.

Кездесу, БҚО, президент, Жолдау, ауыл тұрғындары, жұмыс сапары, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 18:14

Сурет: БҚО әкімінің баспасөз қызметі

Снежанна Имашева бағдарламалық құжатта барлық салаға цифрлық шешімдер мен жасанды интеллектіні енгізу үдерісін жетілдіру, жаңа технологияларды игілікке айналдыру жөнінде маңызды міндеттер жүктелгенін атап өтті. Осы тұрғыда ол университет ұжымы мен студенттердің тың жобаларын жоғары бағалап, кәсіби кадрлар мен заманауи технологияларды жетік меңгерген жастардың ел дамуындағы ерекше рөліне тоқталды.

Снежанна Имашева, БҚО, жұмыс сапары, Жолдау, кездесу, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 18:14

Сурет: БҚО әкімінің баспасөз қызметі

Президент Жолдауында елдің экономикалық дамуы әрбір тұрғынның әл-ауқатының жақсаруымен көрініс табуы туралы айтылды. Ұлттық экономика вице-министрі Бауыржан Омарбеков келер жылы ең төменгі жалақы мөлшерін 85 мың теңгеден 110 мың теңгеге көтеру, шағын бизнесті тексеруге мораторий мерзімін үш жылға ұзарту, салық заңнамасын жетілдіру, фермерлерді ұзақмерзімді қаржыландыру тетіктерін енгізу, жергілікті тауар өндірушілердің өнімін өткізу мәселесін реттеу және тағы басқа нақты шаралардың түпкі мақсаты халықтың тұрмыс сапасын арттыру екенін атап өтті.

Кездесу, БҚО, президент, Жолдау, жұмыс сапары, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 18:14

Сурет: БҚО әкімінің баспасөз қызметі

Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев Президент тапсырмаларына сәйкес елімізде "Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту" ұлттық жобасы жүзеге асырылып жатқанын жеткізді. Ведомство өкілі бұл бағытта Батыс Қазақстан облысында ауқымды жұмыстар атқарылғанын тілге тиек етті.

Кездесу, БҚО, президент, Жолдау, жұмыс сапары, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 18:14

Сурет: БҚО әкімінің баспасөз қызметі

Қазақстан Халық кеңесінің мүшесі Мұрат Мұқаев жаңа конституциялық органның мақсат-міндеттеріне тоқталды. Ол делегация мүшелеріне өңірдің өзекті мәселелері бойынша ұсыныстарын айтты.

Басқосуға қатысушылар бағдарламалық құжаттағы негізгі басымдықтарға қатысты жан-жақты пікір алмасты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Энергетика вице-министрі, Қайырхан Тұтқышбаев
18:05, 29 қыркүйек 2025
Энергетика вице-министрі жаңадан тағайындалды
НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть
11:53, 17 ақпан 2026
Қазақстандағы төртінші мұнай өңдеу зауыты: жоспарлар мен құрылыс мерзімі
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции
12:54, 14 сәуір 2026
Энергетика министрлігінде бензин бағасының біртіндеп өсуі болжанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Тобыл&quot;
18:33, Бүгін
Российские гранды станут спарринг-партнёрами "Тобыла" на сборах в ОАЭ
Фото: WTA
18:24, Бүгін
Кори Гауфф оценила свои шансы на выход в полуфинал Итогового турнира WTA в США
Акнур Турсынгали слушает указания тренера в бою на юношеской Олимпиаде-2026
18:06, Бүгін
Боксёрша Турсынгали вышла в финал юношеской Олимпиады, победив с нокдауном украинку
Шон Стрикленд
17:41, Бүгін
Стрикленд верит в досрочную победу Хокита над Ганом в титульном бою
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: