#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Қоғам

Энергетика министрлігінде бензин бағасының біртіндеп өсуі болжанды

Фото: Zakon.kz
Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев 2026 жылғы 14 сәуірде Үкіметтегі брифингте бензин бағасының өсу мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол бағаның күрт қымбаттауы болмайтынын атап өтті.

"Ресми түрде мәлімдегім келеді: мемлекет пен Энергетика министрлігі бензин бағасының күрт өсуіне жол бермейді. Мораторийдің алынғанына екі апта өтті, біздің мәлімет бойынша, бағалар негізінен 1 теңгеге ғана көтерілді. Министрлік ұлттық компаниялармен бірлесіп, елді жанар-жағармаймен толық қамтамасыз ету бағытында ауқымды жұмыс жүргізіп жатыр", – деді Тұтқышбаев.

Вице-министр Қазақстанда өндірілетін бензиннің сапасына қатысты ешқандай шағым жоқ екенін де айтты.

"Баға өседі, бірақ біртіндеп, күрт қымбаттау болмайды", – деп толықтырды ол.

Айта кетейік, 2026 жылғы 1 сәуірден бастап Қазақстанда АИ-92 маркалы бензин мен дизель отыны бағасын көтеруге енгізілген мораторий аяқталды. Бұл мораторий 2025 жылғы 16 қазаннан бастап қолданыста болған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қандай аударымдарды салық органдары бақылауға алады – Қаржы министрлігі түсіндіріп берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: