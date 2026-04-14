Энергетика министрлігінде бензин бағасының біртіндеп өсуі болжанды
Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев 2026 жылғы 14 сәуірде Үкіметтегі брифингте бензин бағасының өсу мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол бағаның күрт қымбаттауы болмайтынын атап өтті.
"Ресми түрде мәлімдегім келеді: мемлекет пен Энергетика министрлігі бензин бағасының күрт өсуіне жол бермейді. Мораторийдің алынғанына екі апта өтті, біздің мәлімет бойынша, бағалар негізінен 1 теңгеге ғана көтерілді. Министрлік ұлттық компаниялармен бірлесіп, елді жанар-жағармаймен толық қамтамасыз ету бағытында ауқымды жұмыс жүргізіп жатыр", – деді Тұтқышбаев.
Вице-министр Қазақстанда өндірілетін бензиннің сапасына қатысты ешқандай шағым жоқ екенін де айтты.
"Баға өседі, бірақ біртіндеп, күрт қымбаттау болмайды", – деп толықтырды ол.
Айта кетейік, 2026 жылғы 1 сәуірден бастап Қазақстанда АИ-92 маркалы бензин мен дизель отыны бағасын көтеруге енгізілген мораторий аяқталды. Бұл мораторий 2025 жылғы 16 қазаннан бастап қолданыста болған.
Оқи отырыңыз
