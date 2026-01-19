#Халық заңгері
Экономика және бизнес

Мемлекеттік кірістер комитеті тасымалдаушыларға жүгініп, мәлімдеме жасады

Жүк тасымалы, ЕАЭО, Мемлекеттік кірістер комитеті, навигациялық пломбалар , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 18:31 Сурет: freepik
Бүгін, 2026 жылғы 19 қаңтарда ҚР Қаржы министрлігінің (Қаржымині) Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК) тасымалдаушылар үшін маңызды навигациялық пломбалар жөнінде ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұсынылған ақпаратқа сәйкес, Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне сәйкес, Еуразиялық экономикалық одақтың аумағында 2026 жылғы 11 ақпаннан бастап екі немесе одан да көп мүше мемлекеттердің аумақтары арқылы тасымалданатын тауарларға қатысты навигациялық пломбаларды қолдана отырып қадағалау енгізіледі.

"Навигациялық пломбаларды қолдана отырып қадағалау кезең-кезеңімен автомобиль және теміржол көлігімен тасымалданатын тауарларға қатысты, кедендік транзит және экспорт кедендік рәсімдері шеңберінде, сондай-ақ Одаққа мүше мемлекеттердің өзара саудасы аясында енгізілетін болады. Бизнес өкілдерінің, оның ішінде тасымалдаушылардың, экспедиторлардың және тасымалдау процестеріне қатысатын өзге де тұлғалардың назарын логистикалық процестердің үздіксіздігін және тасымалдау мерзімдерінің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында Одақ пен Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын сақтау қажеттілігіне аударамыз", деп ескертеді комитеттен.

Айта кетсек, 2025 жылғы 21 желтоқсанда Еуразиялық экономикалық жоғары кеңестің шешімімен шаруашылық жүргізуші субъектілердің Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) Сотына жүгінуі кезінде төленетін мемлекеттік баж мөлшері бекітілген болатын.

