Жаңалықтар мұрағаты
Қаржы

"2026 жылдың 1 наурызына дейін": Қазақстан кәсіпкерлері үшін маңызды ақпарат жарияланды

Салық, Қазақстан, кәсіпкерлер, салықтық режим, салықтық өтініш, Мемлекеттік кірістер комитеті, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 20:47 Сурет: pexels
ҚР Қаржы министрлігінің (Қаржымині) Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК) бүгін, 2026 жылғы 12 қаңтарда кәсіпкерлерге жүгініп, маңызды ақпаратпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Комитет таратқан ақпаратта былай делінеді:

"Таңдалған салық салу режиміне уақтылы көшуді қамтамасыз ету мақсатында Комитет салық есептілігін кері қайтарып алуға салықтық өтініш берудің уақытша мүмкіндігін беру туралы шешім қабылдады. Бұл өтініш ескі және жаңа СТК-де 2026 жылғы 1 наурызға дейін, яғни өтпелі кезең ішінде қолжетімді болады".

Бұл ретте, салық есептілігінің нысандары олар берілген ақпараттық жүйеде кері қайтарып алынуға жататынына назар аударамыз (жаңа СТК–де СЕН ұсынылған жағдайда – салық өтінішті кері қайтарып алуға толтыру және ұсыну да жаңа СТК-де жүзеге асырылуы тиіс. Егер СЕН ескі СТК-де ұсынылған жағдайда, кері қайтарып алуға өтініш ескі СТК-де берілуі керек).

"Сондай-ақ, СЕН қайтарып алу мүмкіндігіне қатысты норма жаңа Салық кодексіне сәйкес алынып тасталғанын ескере отырып, бұл функцияны салық салу режимін уақтылы таңдау, сондай-ақ дара кәсіпкердің қызметін тоқтату мақсатында ғана пайдалану қажет".Мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі

Бұған дейін 2025 жылғы 31 желтоқсандағы Үкімет қаулысымен ҚҚС-ты (қосылған құн салығын) есептен шығару әдісімен төлеуге жататын импорттық тауарлар тізімі және оны қалыптастыру ережесі бекітілгені хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
