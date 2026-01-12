#Халық заңгері
Қаржы

Қай импорттық тауарларға ҚҚС есептен шығару арқылы төленеді: тізім бекітілді

Баран, бараны, овца, овцы, скотоводство, животноводство , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 11:16 Фото: primeminister.kz
2025 жылғы 31 желтоқсандағы Үкімет қаулысымен ҚҚС-ты (қосылған құн салығын) есептен шығару әдісімен төлеуге жататын импорттық тауарлар тізімі және оны қалыптастыру ережесі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тізімге 320 түрлі тауар енгізілген, соның ішінде:

  • Ірі қара мал, жылқылар, шошқалар, қойлар және ешкілер;
  • Қара металдардан жасалған жинақы құрылыс конструкциялары: жылыжайлар;
  • Басқа топтарда көрсетілмеген немесе қосылмаған өлшеу немесе бақылау аспаптары, құрылғылар мен машиналар; профильді проекторлар;
  • Түрлі аспаптар мен жабдықтар;
  • Дем алуға арналған жабдықтар және газ маскалары (қорғаныш маскаларын қоспағанда), механикалық бөлшектері мен ауыстырылатын сүзгілері жоқ, медициналық пайдалану үшін емес;
  • Фотолабораториялар (соның ішінде кино зертханалары) үшін аппараттар мен жабдықтар; негатоскоптар;
  • Суға түсіру, әуе фотосурет немесе ішкі мүшелерді медициналық/хирургиялық тексеру үшін арнайы фотокамералар; сот немесе криминалистикалық мақсаттағы салыстыруға арналған камералар;
  • Жеке қабықтары бар талшықтардан жасалған оптикалық кабельдер, олар электрокондукторлар немесе қосымша қосылыс элементтерімен біріктірілген болса да;
  • Никель-кадмийлі күштік аккумуляторлар;
  • Электр трансформаторлары, статикалық электр түрлендіргіштері (мысалы, түзеткіштер), индуктивті катушкалар мен дроссельдер; басқа статикалық түрлендіргіштер;
  • Банкоматтар, бухгалтерлік машиналар, пошта маркасын таңбалау машиналары, билет машиналары және есептегіш құрылғылары бар ұқсас басқа машиналар;
  • Ауыл шаруашылығы, бақша немесе орман шаруашылығы машиналары, топырақты дайындау және өңдеу үшін; газон немесе спорт алаңдарын тегістеуге арналған роликтер;
  • Түрлі вентиляторлар;
  • Әртүрлі қозғалтқыштар;
  • Трубалар, құбырлар және металлоконструкциялар.

ҚҚС есептен шығару әдісімен төленетін импорттық тауарлар тізімін қалыптастыру уәкілетті мемлекеттік орган арқылы жүргізіледі. Ол тиісті саланы басқарушы уәкілетті мемлекеттік органдарға жолданған сұрау негізінде бекітіледі.

Құзырлы мемлекеттік органға ұсынылатын тізімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар саланы қадағалайтын уәкілетті мемлекеттік органдар арқылы жолданады.

Тізімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттілігі туралы ақпарат қаралған соң, құзырлы орган алынған мәліметтер негізінде тиісті саланы басқарушы уәкілетті мемлекеттік органға ұсыныстарды енгізуге келісетінін немесе келіспейтінін 10 календарлық күн ішінде хабарлайды.

Ұсынылған өзгерістерге келісім берілген жағдайда, тиісті саланы басқарушы уәкілетті мемлекеттік орган тізімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Үкімет қаулысының жобасын әзірлейді.

Қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
