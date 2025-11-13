Діни бірлестіктерге КҚС төлемей әкелуге рұқсат етілген заттар тізімі бекітілді
Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 10 қарашадағы Үкімет қаулысымен Қазақстанда тіркелген діни бірлестіктер әкелетін және Қосылған құн салығынан босатылатын діни тағайынды заттар тізімі мен оны қалыптастыру критерийлері бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тізімге мыналар енді:
- Киот, алтарь шкафы;
- Алтарь киімі, иконостас (құрамына каркас, иконалар жинағы, патшалық және диякон қақпалары, ілінетін және еденге қойылатын киоттар, төбелік орын, алтарь үстіндегі сень), амвон (солье торымен), құрбандық үстелі, құрбандық үстелі киімі;
- Хоругви;
- Евхаристикалық жинақ (құдай қызметіне арналған ыдыстар, потир, дискос, жұлдызша, копье, қасық, табақ, дарохранительница, дароносица), купель, Інжілге арналған қаптама, панагия;
- Шіркеу қоңырылы немесе қоңырылдар жиынтығы;
- Құдай қызметіне арналған ковчег, таяқ;
- Панихида үстелі;
- Алтарь кресті, күмбез үсті кресті, алтарь үсті кресті, крест-энколпион, венец, реликварий;
- Шіркеу шамдары (алтарлық, еденге арналған);
- Рака, кесене;
- Аналой;
- Шіркеу трон;
- Икона (кемінде 50*50 см);
- Патшалық немесе диякон қақпалары;
- Кадило, кадильница, ладанка.
Діни бірлестіктер әкелетін және ҚҚС-тан босатылатын заттарды тізімдеу келесі критерийлерге сәйкес жүргізіледі:
- Зат культтік ғимаратта немесе ғимараттан тыс жерде діни рәсім өткізуге арналған бөлмеде қолданылады;
- Зат құдай қызметі, діни рәсім, салтанат жүргізуге немесе культтік ғимаратты безендіруге арналған;
- Зат діни бірлестіктің сеніміне сәйкес келеді;
- Зат тиісті діни бірлестік арқылы алынған;
Бір заттың құны 1000 МРП-тан (2025 жылы 3 932 000 теңге) асады.
Қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript