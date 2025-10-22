#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
ҚҚС қайтаруға арналған өтініштің жаңа нысаны бекітілді

Фото: Zakon.kz
ҚР Қаржы министрі 2025 жылғы 17 қазанда грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен көрсетілген қызметтерге төленген қосылған құн салығын (ҚҚС) қайтаруға қатысты кейбір мәселелер жөніндегі бұйрыққа қол қойды.

Құжатқа сәйкес, төмендегілер бекітілді:

  • грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен қызметтерге төленген ҚҚС-ты қайтару туралы салықтық өтініш нысаны;
  • дипломатиялық өкілдіктер мен олардың қызметкерлеріне арналған сатып алынған тауарлар, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер бойынша жиынтық тізім (тіркеу реестрі) нысаны.

Сонымен қатар, 2018 жылғы 16 ақпанда бекітілген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктердің жиынтық тізім нысаны өз күшін жояды.

Аталған бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
