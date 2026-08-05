#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
469.85
542.16
5.78
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
469.85
542.16
5.78
Экономика және бизнес

Бұрынғы еңбек вице-министрі жаңа лауазымды қызметке тағайындалды

Асқар Биахметов, ұлттық экономика министрлігі аппаратының басшысы , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.08.2026 19:50 Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрінің бұйрығымен Асқар Сақтағанұлы Биахметов ведомство аппаратының басшысы лауазымына тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 5 тамызда ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі хабарлады.

Асқар Биахметов 1975 жылы Ақтөбе облысында дүниеге келген.

Ол Қазақ мемлекеттік басқару академиясын, Қазақ мемлекеттік заң академиясын, ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын бітірген.

1993–2004 жылдары облыстық қаржы басқармасында, "Профилакторий" ӨК, Салық комитетінде, қалалық әкімдікте, сондай-ақ Ақтөбе облысының қазынашылық және қаржы басқармаларында басшылық лауазымдарда жұмыс істеді.

  • 2004–2009 жылдары — Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаментінің бастығы.
  • 2009–2014 жылдары — ҚР Конституциялық Кеңесінің бөлім меңгерушісі.
  • 2014–2015 жылдары — ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік басқару жүйесін дамыту департаментінің директоры.
  • 2015–2018 жылдары — Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары.
  • 2019–2020 жылдары — ҚР Премьер-Министрі бірінші орынбасарының кеңесшісі.
  • 2020–2023 жылдары — ҚР Премьер-Министрі Кеңсесі басшысының орынбасары.
  • 2023–2024 жылдары — ҚР Үкіметі Аппараты басшысының орынбасары.
  • 2024–2025 жылдары — ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі.

2025 жылдың қараша айынан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР ұлттық экономика министрінің кеңесшісі болып жұмыс істеді.

Бұған дейін Туризм индустриясы комитетінің төрағасы мен Мәдениет және ақпарат вице-министрі жаңадан тағайындалғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Асқар Сақтағанұлы Биахметов еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі қызметіне тағайындалды.
13:50, 23 тамыз 2024
Асқар Биахметов еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі қызметіне тағайындалды
Ғылым және жоғары білім министрлігінің аппарат басшысы
14:59, 22 желтоқсан 2023
Ғылым және жоғары білім министрлігінде жаңа аппарат басшысы тағайындалды
Ерболат Досаев
16:48, 19 қыркүйек 2025
Ерболат Досаев жаңа қызметке тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: WTA
20:36, Бүгін
"Готова двигаться вперёд": Соболенко - после победы во втором круге турнира в Торонто
Фото: ФИФА
20:02, Бүгін
Экс-глава ФИФА Блаттер предложил революционное решение по смене Инфантино
Фото: ФК &quot;Челси&quot;
19:32, Бүгін
Дастану Сатпаеву выставили оценку за матч "Челси" против "Ювентуса"
Фото: instagram/Uzbekistan Football Association
19:03, Бүгін
Фабио Каннаваро сделал громкое заявление о "крысе" в сборной Узбекистана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: