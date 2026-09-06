#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
456.56
530.52
5.28
Экономика және бизнес

Энергетика министрі мұнай мен газ саласы қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтады

Ерлан Ақкенженов, Энергетика министрі, құттықтау, Мұнай-газ саласы қызметкерлерінің күні , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2026 10:05 Сурет: Telegram/ortcom_kz
Қазақстанда жыл сайын 6 қыркүйекте Мұнай-газ саласы қызметкерлерінің күні атап өтіледі. Айтулы датаға орай сала басшысы Ерлан Ақкенженов құттықтау сөз арнады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Энергетика министрі Ерлан Ақкенженовтың Мұнай-газ саласы қызметкерлерінің күнімен құттықтауы ведомствоның Instagram-дағы парақшасында жарияланды.

"Құрметті мұнай-газ саласының қызметкерлері мен ардагерлері! Сіздерді кәсіби мерекеміз – Мұнай-газ кешені қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын! Әрбір тонна мұнай мен әрбір текше метр газдың артында үлкен еңбек, жауапкершілік пен жоғары кәсібилік тұр. Күн сайын сіздер кәсіпорындардың тұрақты жұмысын қамтамасыз етіп, еліміздің энергетикалық қауіпсіздігін нығайтып келесіздер. Өткен жыл біз үшін рекордтық көрсеткіштермен ерекшеленді: мұнай өндіру көлемі тоқсан тоғыз бүтін бес миллион тоннаға жетті". Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов

Оның айтуынша, алда жаңа міндеттер мен елеулі белестер тұр.

"Сіздердің тәжірибе, білім мен бірлескен еңбектеріңіздің арқасында бұл міндеттерді абыроймен орындай аламыз. Біз мұнай өндірумен ғана шектелмей, саланы кешенді түрде дамытып келеміз. Былтыр еліміздің мұнай өңдеу зауыттарында он сегіз бүтін төрт миллион тонна мұнай өңделді.Мұнай-газ химиясы мен газ саласын да дамытып, жаңа өндірістер мен жұмыс орындары ашылуда. Табиғи газ қолжетімді болуда. Бүгінде елімізді газдандыру деңгейі алпыс төрт пайыздан асты. 13 миллионнан астам азаматымыз табиғи газдың игілігін көріп отыр", - дейді министр.

Бұған дейін ҚР вице-президенті Ерлан Қарин еліміздегі танымал бірқатар мүсіншілермен кездесіп, ескерткіштерге қатысты бірқатар маңызды бағыттарды белгілегені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Ақордада өткен салтанатты жиында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мұнай-газ кешені ел экономикасының аса маңызды саласы екенін атап өтті.
12:00, 05 қыркүйек 2025
Мемлекет басшысы мұнай-газ саласының қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтады
Қазақстан мұнай өндіру көлемін арттыра ма: энергетика министрі түсіндірді
18:21, 11 наурыз 2026
Қазақстан мұнай өндіру көлемін арттыра ма: энергетика министрі түсіндірді
Мемлекет басшысы мұнай-газ саласын дамытуда ненің айрықша рөл атқаратындығын айтты
12:47, 29 тамыз 2024
Мемлекет басшысы мұнай-газ саласын дамытуда ненің айрықша рөл атқаратындығын айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Руслан Эсатов на тренировке &quot;Каспия&quot;
14:13, Бүгін
Наставник "Каспия" Эсатов извинился перед болельщиками после разгрома от "Кайрата" в КПЛ
Турнир по тогыз-кумалак на играх кочевников
13:43, Бүгін
32 "золота" завоевала сборная Казахстана на завершающихся Всемирных играх кочевников
Уразбахтин выходит из автобуса
13:19, Бүгін
Уразбахтин остался удовлетворён итогами матча "Кайрата" против "Каспия" в КПЛ
Футболисты &quot;Астаны&quot; обнимаются
12:56, Бүгін
Футболисты "Астаны" требуют погасить долги по зарплате до 7 сентября – инсайд
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: