google play apple
Ғылым және технология

Антрактида түбінен табылған олжа ғалымдарды таң қалдырды

Балық, Антрактида, олжа, ғалымдар, мұз балықтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2025 10:59 Сурет: Альфред Вегенер институты
Антарктидадағы Уэдделла теңізінің мұздай суларында зерттеушілер Жер бетіндегі ең үлкен балық қорын тапты. Бұл арада Фильхнер мұз қайраңының түбінде антарктикалық мұз балықтарының уылдырық шашқан ұясы туралы сөз болып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тың жаңалықпен Альфред Вегенер институты (AWI) бөлісті. Жаңа дүние ғалымдарды таң қалдырып, аталған түрдің сақталуына қатысты қобалжу да тудырды. Климаттың өзгерісі, балық аулау қызметі және адамның араласуы аталған нәзік экожүйеге қауіп төндіруі мүмкін.

Антарктикалық мұз балықтар (Сhannichthyidae тұқымдасы) басқа омыртқалыларға ұқсамайды. Олар құрамында гемоглобин жоқ бозғылт қанға ие.Олар Антарктиканың суық, оттегіге бай суларында еріген оттегінің арқасында өмір сүреді. Басқалай болғанда бұл балықтар тіршілік ете алмас еді. 

Қанның ерекше химиялық құрамынан бөлек, мұзды балықтар антифризді ақуыздарды бөліп шығарады және метаболикалық қажеттіліктері төмен. Бұл оларды Жер бетіндегі ең қатал әрі суық ортаның бірінде бейімделе өмір сүруіне мүмкіндік береді.

2022 жылы Polarstern ғылыми-зерттеу кемесінің экспедициясы кезінде ғалымдар осы бірегей балықтардың ұясын құжаттау үшін мұхит түбін бақылау жүйесі мен батиметрияны (ofobs) пайдаланды.

Ені шамамен 75 сантиметр болатын әрбір дөңгелек ұяда оны күзететін ересек түр және жұмыртқа тобы болды. Ауданы 45 600 шаршы метр учаскеде 16 мыңнан астам ұя салынған. Зерттеушілер тобы жалпы алғанда, колонияда 240 шаршы шақырым аумақта шамамен 60 миллион ұя болуы мүмкін деп есептейді.

Жаңалықтың тың әрі маңызды болғанына қарамастан, бұл аймақ қорғалмаған күйінде қалып отыр. 2016 жылдан бастап Уэдделла теңізін теңіз қорығы деп жариялау туралы ұсыныс қарастырылып келеді. 

Айта кетсек, Қазақстан мен Түркия ғылым мен технология саласындағы ынтымақтастықты дамытуға ниетті.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
