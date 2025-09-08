#Қазақстан
Ғылым және технология

Қытай зымыран ұшырып, үш жерсерікті орбитаға шығарды

Аспан, күн, зымыран, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 21:54 Сурет: pixabay
Қытайдың солтүстік-батысындағы Цзюцюань ғарыш айлағынан үш жерсерікті орбитаға шығару үшін "Цзилинь университеті-Церера – 1 (Яо-15)" зымыран тасығышы ұшырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

China Daily газеті жазғандай, зымыранды Beijing Galactic Energy компаниясы жасаған. Оның президенті Лю Цзяньшэ - Цзилинь университетінің түлегі, модельдің техникалық жетекшісі және бас командирі.

Бұл зымыран әлемдік коммерциялық ұшыру нарығындағы шағын тасымалдаушылар арасында ең үнемді әрі бәсекеге қабілеттісі болып саналады.

"Біз Қытайдың коммерциялық ғарыш саласын ілгерілету үшін "Церера" сериялы зымырандарды жетілдіруді, өнімнің сапасын бақылауды жақсартуды және көптеп ұшыру мүмкіндіктерін арттыруды жалғастырамыз", – деді Beijing Galactic Energy президенті және Цзилинь университетінің түлегі Лю Цзяньшэ.

Бұған дейін Антрактида түбінен табылған олжа ғалымдарды таң қалдырғанын жазғанбыз. 

Оқи отырыңыз
Көшпенділер "тумысынан қайсар". Тоқаевтың сөзіне егжей-тегжейлі сипаттама берілді
20:53, 12 қыркүйек 2024
Көшпенділер "тумысынан қайсар". Тоқаевтың сөзіне егжей-тегжейлі сипаттама берілді
Қазақстандық оқушы Халықаралық экономика олимпиадасында абсолютті чемпион атанды
14:47, 07 қыркүйек 2025
Қазақстандық оқушы Халықаралық экономика олимпиадасында абсолютті чемпион атанды
Антрактида түбінен табылған олжа ғалымдарды таң қалдырды
10:59, 07 қыркүйек 2025
Антрактида түбінен табылған олжа ғалымдарды таң қалдырды
