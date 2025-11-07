Ғалымдар: Жерге 2025 жылдың ең күрделі геомагниттік дауылы жылжып келеді
Ресей Ғылым академиясының Қашықтан зерттеу институтының Күн астрономиясы зертханасы мен Күн-жер физикасы институтының ғалымдары 2025 жылғы ең күшті геомагниттік дауыл басталғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 7 қарашада зертхананың Telegram-арнасында мәлімделді:
"Басталды. Бүгін жылдағы ең күрделі геомагниттік күн болады деп күтілуде. Себебі Жер бір уақытта үлкен тәждік (короналық) тесік аймағына енеді және екі күн бұрын болған ірі күн жарылыстарының салдарынан пайда болған екі плазма бұлтының әсерін сезінеді".
Ғалымдардың айтуынша, бақылау құралдарының деректері бойынша алғашқы болжам орындалды.
"Бірнеше сағат бұрын Жер тәждік тесіктен шыққан плазма ағынына енген сияқты. Ал околоземдік кеңістік бұған дейін де магниттік толқулардың әсерінен тұрақсыз болған. Сол себепті жаңа әсерлер күн желінің көрсеткіштерін экстремалды деңгейге жеткізді. Әсіресе, күн желінің жылдамдығы айтарлықтай жоғарылап, 700–800 км/с жетті (қалыпты жағдайда 300–400 км/с шамасында). Сондай-ақ, Жерді қоршаған плазманың температурасы шамамен 5–10 есе өсіп, қазір жарты миллион градусқа жуық",- деп мәлімдеді ведомство.
Ғалымдар әзірге Жердің магнитосферасының реакциясы біршама қалыпты екенін атап өтті.
"Таңертеңнен бері магниттік дауылдар қайта басталды, қазіргі уақытта олардың деңгейі G1–G2 аралығында (әлсіз және орташа деңгей). Алайда, бір-екі сағат ішінде олар күшейіп, G3 деңгейіне (күшті дауыл) жетуі ықтимал. Оның алғашқы белгілері қазірдің өзінде байқалуда. Бірақ бұл тек басты оқиға алдындағы дайындық кезеңі — яғни күн плазмасы бұлттарының келуі. Алғашқы, ең жылдам бөліктері Жерге жетіп үлгерді (жел жылдамдығы графигінде айқын секіріс бар), ал негізгі масса тәулік ішінде жетеді. Қанша соққы болатыны әзірге нақты белгісіз. Мүмкін, бұлттар жолда бірігіп кеткен болуы мүмкін, сондықтан олардың арасындағы шекараны ажырату қиын". Күн астрономиясы зертханасы
Алдын ала модельдеу нәтижелері бойынша, күн плазмасының ең тығыз бөлігі Жерді айналып өтіп, тек шеткі аймақтары ғана біздің ғаламшарға әсер етуі мүмкін.
"Бұл жағдайда бүгінгі магниттік дауылдардың күші G4 деңгейінен (5 балдық шкала бойынша 4-деңгей) аспауы тиіс. Егер есеп қате болса және Жерге фронтальды соққы тисе, онда ең жоғары — G5 деңгейіндегі дауылдың болу қаупі бар. Перифериялық әсер кезінде плазманың негізгі массасы келген сәт айқын байқалмауы мүмкін, яғни күрт секіру емес, біртіндеп күшею түрінде көрінуі ықтимал. Дегенмен кейбір модельдер тіпті жанай өткен жағдайларда да күшті соққы болуы мүмкін деп болжаған. Күтейік, бақылап көрейік",- деп қорытындылады зертхана.
Бұған дейін ғалымдардың қазір әлемнің қандай күйде екенін талдап көрсеткенін жазғанбыз.
