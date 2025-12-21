#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
Ғылым және технология

Мұз астына жіберіліп, сегіз ай бойы із-түссіз кеткен роботтан ақпараттар келіп түсе бастады

Антарктида, мұз, робот, ғылыми жаңалық, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.12.2025 12:15 Сурет: pixabay
Антарктикалық мұздың астына жіберілген робот сегіз айға жуық із-түссіз кетті, ғалымдар оның қайтып оралатынына күмән да тудырып үлгерген. Бірақ зерттеушілер жуырда бұрын аспаптар да, адамдар да болмаған аймақтан бірегей деректер ала бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Popsci мәліметтері бойынша, қолға түскен деректер Шығыс Антарктиканың мұз қайраңдарының тұрақтылығына қатысты түсініктерді бұзып, мұз қабаттарының жылынуға байланысты қандай өзгеріске ұшырайтынын көрсетеді.

Спутниктер мұз бетіндегі өзгерістерді тіркей алады, бірақ оның түбінде не болып жатқанын анықтау мүмкін емес еді. Экспедициялық кемелердің жұмысы ауа райы мен сең қозғалысына байланысты шектеулі. Argo дербес қалқымалары бұл олқылықтың орнын толтырып, басқа әдістер қолданады.

Мұндай роботтардың бірқатар артықшылықтары бар, бірақ шектеулері де жоқ емес. Олар адамның араласуынсыз ұзақ уақыт жұмыс істей алады, бірақ олардың маршруттарын толығымен бақылау мүмкін емес.

Қалқыма арқылы жиналған ақпарат қазірдің өзінде климаттық модельдерді нақтылау үшін қолданылуда. Мұндай деректер антарктикалық мұздықтардың еру қарқынын және теңіз деңгейінің көтерілу қаупін дәл болжауға көмектеседі.

Бұрын ғалымдар теңіз жағалауындағы Кипр үңгірлерін зерттеп көрген.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
