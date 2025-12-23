Италиядағы аюлар адами ортаға үйренісіп, жаңа мінез-құлық қалыптастырған - зерттеу
Италияның Феррара университеті мен өзге де ғылыми-зерттеу орталықтарының ғалымдары жаңа зерттеу нәтижелерін Molecular Biology and Evolution ғылыми журналында жариялады.
Зерттеу Италиядағы аюлардың басқа аймақтардағы популяциялармен салыстырғанда айтарлықтай бейбіт мінезді бола түскенін көрсетті.
Атап айтқанда, адамдармен ұзақ уақыт қатар өмір сүру Апеннин қоңыр аюларының (Ursus arctos marsicanus) мінез-құлқына әсер еткен. Шамамен 50 бас ғана бар шағын әрі оқшау популяция Италияның орталық бөлігінде мыңдаған жылдар бойы өмір сүріп келеді.
Зерттеушілер Апеннин өңіріндегі 12 аюдың геномын жинап, талдап, оларды Словакиядағы және басқа да еуропалық популяциялардағы аюлармен салыстырған. Нәтижесінде италиялық аюлардың уақыт өте келе басқа еуропалық аюларға қарағанда агрессиясы төмендегені анықталған.
Ғалымдардың пікірінше, бұл құбылыс табиғи сұрыпталу нәтижесінде қалыптасқан. Яғни адамдармен жақсырақ тіл табыса алған дарақтар тірі қалып, өз қасиеттерін кейінгі ұрпаққа қалдырған.
Бұған дейін Канадада аю мектеп оқушыларына шабуыл жасағанын жазғанбыз.