Иудея шөлінің құмынан 1400 жылдық алтын қазына табылды
Fox News мәліметінше, бұл жаңалықты Израильдің аумақтардағы үкіметтік қызметті үйлестіру департаменті (COGAT) жариялаған.
Сурет: COGAT
Қазына Иудея шөлінің солтүстік бөлігінде, Иерусалимнен шығысқа қарай шамамен 16 шақырым жерде, Батыс жағалауда орналасқан Гиркания археологиялық ескерткішінен анықталған. Табылған жәдігерлер – екі алтын теңге мен әсем алтын сақина.
Гиркания қонысы б.з.д. II–I ғасырларда, яғни кейінгі эллинистік кезеңде құрылған. Алғашында бұл орын қамал ретінде пайдаланылған.
Алтын теңгелер 610–641 жылдары Византия империясын басқарған император Ираклийдің бейнесі соғылған солидтар болып шықты. COGAT өкілдерінің айтуынша, бұл олжалар Византия дәуірінде аймақта христиан дінінің белсенді болғанын дәлелдейді.
Сурет: COGAT
Ведомствоның мәліметіне сәйкес, Византия кезеңі Иудея шөлінде монастырлық өмірдің қарқынды дамуымен ерекшеленген. Дәл осы уақытта Гиркания аумағында шөл монастырлығын негізін қалаушылардың бірі – Әулие Савва Қасиеттіге қатысты христиандық монастырь салынған. Бұл монастырь бірнеше жүз жыл бойы жұмыс істеген.
