#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Ғылым және технология

Иудея шөлінің құмынан 1400 жылдық алтын қазына табылды

Иудея шөлінің құмынан 1400 жылдық алтын қазына табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.01.2026 17:39 Сурет: freepik
Израильде Иудея шөлінде бірегей археологиялық олжа табылды. 1400 жыл бойы сақталып қалған алтын бұйымдар көне христиандық монастырь аумағынан ашылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Fox News мәліметінше, бұл жаңалықты Израильдің аумақтардағы үкіметтік қызметті үйлестіру департаменті (COGAT) жариялаған.

Сурет: COGAT

Қазына Иудея шөлінің солтүстік бөлігінде, Иерусалимнен шығысқа қарай шамамен 16 шақырым жерде, Батыс жағалауда орналасқан Гиркания археологиялық ескерткішінен анықталған. Табылған жәдігерлер – екі алтын теңге мен әсем алтын сақина.

Гиркания қонысы б.з.д. II–I ғасырларда, яғни кейінгі эллинистік кезеңде құрылған. Алғашында бұл орын қамал ретінде пайдаланылған.

Алтын теңгелер 610–641 жылдары Византия империясын басқарған император Ираклийдің бейнесі соғылған солидтар болып шықты. COGAT өкілдерінің айтуынша, бұл олжалар Византия дәуірінде аймақта христиан дінінің белсенді болғанын дәлелдейді.

Сурет: COGAT

Ведомствоның мәліметіне сәйкес, Византия кезеңі Иудея шөлінде монастырлық өмірдің қарқынды дамуы­мен ерекшеленген. Дәл осы уақытта Гиркания аумағында шөл монастырлығын негізін қалаушылардың бірі – Әулие Савва Қасиеттіге қатысты христиандық монастырь салынған. Бұл монастырь бірнеше жүз жыл бойы жұмыс істеген.

Бұған дейін ғалымдардың болжауынша 2026 жылы магниттік дауылдар көп болатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Археологтар теңіз жағасынан бірегей алтын көмбе тапты
10:02, 01 қазан 2025
Археологтар теңіз жағасынан бірегей алтын көмбе тапты
Бестөбе кеніштерінің бірінен шахтаға заңсыз түскен адам өлі күйінде табылды
19:26, 10 қаңтар 2023
Бестөбе кеніштерінің бірінен шахтаға заңсыз түскен адам өлі күйінде табылды
Түркияда Інжіл кітабында айтылатын көне қала артефактілері табылды
11:14, 25 қазан 2025
Түркияда Інжіл кітабында айтылатын көне қала артефактілері табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: