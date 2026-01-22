#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Ғылым және технология

Археологтар миналанған аумақтан алтын толы қазына тапты

Археологтар миналанған аумақтан алтын толы қазына тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 10:48 Сурет: pixabay
Люксембургте археологтар жасы шамамен 1700 жыл болатын рим дәуіріне тән алтын теңгелерден құралған аса құнды қазына тапты. Бұл олжа римдік бекіністің іргетасына жасырылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Live Science басылымының жазуынша, ғалымдар Люксембургтің солтүстігінде орналасқан Хольцтум ауылынан б.з. 364-408 жылдары соғылған 141 алтын монетаны анықтаған.

Теңгелерде сегіз рим императорының бейнесі бейнеленген. Алайда олардың үшеуінде күтпеген тұлға – Батыс Рим империясының заңсыз билеушісі Евгенийдің суреті салынған. Ол небәрі екі жыл ғана (392–394 жж.) билік құрған.

Сурет: C. Nosbusch/INRA

Басылым дерегіне сүйенсек, Евгений Батыс Рим императоры Валентиниан II жұмбақ жағдайда асылып өлгеннен кейін таққа келген. Алайда, Шығыстағы христиан императоры Феодосий I Евгенийді мойындамай, оның діни төзімділікке негізделген саясатын құптамады. Осының салдарынан қарулы қақтығыс басталып, 394 жылдың қыркүйегінде Фригидус өзенінің маңындағы шайқаста Евгений жеңіліп, қаза тапты. Оның билігі өте қысқа болғандықтан, Евгенийдің аты бейнеленген теңгелер аса сирек кездеседі.

Табылған жәдігердің тарихи маңызы зор болғандықтан, ол туралы ақпарат шамамен төрт жыл бойы құпия сақталған. Қазба жұмыстары INRA ұйымының жетекшілігімен 2020–2024 жылдар аралығында жүргізілген.

Сонымен қатар археологтар қауіпті жағдайда жұмыс істеуге мәжбүр болған. Себебі бұл аумақта Екінші дүниежүзілік соғыс кезінен қалған оқ-дәрілер мен жарылғыш заттар көп көмілген. Осыған байланысты қазба жұмыстарына Люксембург армиясының саперлік қызметі де тартылған.

Бұған дейін Чехияда жасы 26 мың жыл болатын "ежелгі адамның бет-бейнесі" табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Планетологтар Марста "Солтүстік Мұзды мұхитқа" тең алып мұхит болғанын анықтады
11:06, Бүгін
Планетологтар Марста "Солтүстік Мұзды мұхитқа" тең алып мұхит болғанын анықтады
Археологтар теңіз жағасынан бірегей алтын көмбе тапты
10:02, 01 қазан 2025
Археологтар теңіз жағасынан бірегей алтын көмбе тапты
Түркияда 2400 жыл бойы көмулі жатқан алтын толы құмыра табылды
13:07, 05 желтоқсан 2025
Түркияда 2400 жыл бойы көмулі жатқан алтын толы құмыра табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: