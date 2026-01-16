#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
510.95
594.49
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
510.95
594.49
6.5
Ғылым және технология

АҚШ Айға "қауіпсіз" ядролық реактор орнатып, бірінші болып қоныстануды жоспарлап отыр

АҚШ Айға &quot;қауіпсіз&quot; ядролық реактор орнатып, бірінші болып қоныстануды жоспарлап отыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 12:24 Сурет: freepik
NASA мен АҚШ Энергетика министрлігі 2030 жылға дейін Ай бетіне ядролық реактор орнатуға бекініп отыр. Билік өкілдерінің айтуынша, бұл әрекет Трамптың ғарышты игеру жөніндегі жоспарын іске асырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

New York Post газетінің жазуынша, Энергетика министрлігі (DOE) мен NASA өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойған. Екі ведомство да 2030 жылға дейін ядролық реакторларды Айда және орбитада орналастыру бойынша мақсатқа қол жеткізуді көздеп отыр.

NASA бірнеше жыл бойы Ай бетінде бір немесе бірнеше базаны қоректендіруге қабілетті ядролық реактор жасау бойынша жұмыс істеп келеді. Бұл базалар Artemis ("Артемида") бағдарламасы аясында құрылатын болады.

Еске салсақ, желтоқсанда Трамп "АҚШ-тың ғарыштағы үстемдігін қамтамасыз ету" атты жарлық шығарған. Ол 2030 жылға дейін Ай бетінде тұрақты базаны салуды міндеттейді, осылайша АҚШ-тың ғарыштағы үстемдігі қамтамасыз етілмек.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
NASA-ның жаңа басшысы АҚШ-тың Айға қатысты ауқымды жоспарларын жариялады
10:58, 29 желтоқсан 2025
NASA-ның жаңа басшысы АҚШ-тың Айға қатысты ауқымды жоспарларын жариялады
Қазақстанда ядролық қондырғылар мен жерлеу пункттері үшін алаңды таңдау ережесі жаңартылды
15:39, 02 желтоқсан 2024
Қазақстанда ядролық қондырғылар мен жерлеу пункттері үшін алаңды таңдау ережесі жаңартылды
Путин ядролық сынақтар жайында сөз қозғады
17:08, 21 ақпан 2023
Путин ядролық сынақтар жайында сөз қозғады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: