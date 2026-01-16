АҚШ Айға "қауіпсіз" ядролық реактор орнатып, бірінші болып қоныстануды жоспарлап отыр
Сурет: freepik
NASA мен АҚШ Энергетика министрлігі 2030 жылға дейін Ай бетіне ядролық реактор орнатуға бекініп отыр. Билік өкілдерінің айтуынша, бұл әрекет Трамптың ғарышты игеру жөніндегі жоспарын іске асырады, деп хабарлайды Zakon.kz.
New York Post газетінің жазуынша, Энергетика министрлігі (DOE) мен NASA өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойған. Екі ведомство да 2030 жылға дейін ядролық реакторларды Айда және орбитада орналастыру бойынша мақсатқа қол жеткізуді көздеп отыр.
NASA бірнеше жыл бойы Ай бетінде бір немесе бірнеше базаны қоректендіруге қабілетті ядролық реактор жасау бойынша жұмыс істеп келеді. Бұл базалар Artemis ("Артемида") бағдарламасы аясында құрылатын болады.
Еске салсақ, желтоқсанда Трамп "АҚШ-тың ғарыштағы үстемдігін қамтамасыз ету" атты жарлық шығарған. Ол 2030 жылға дейін Ай бетінде тұрақты базаны салуды міндеттейді, осылайша АҚШ-тың ғарыштағы үстемдігі қамтамасыз етілмек.
