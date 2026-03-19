Марстан табылған "Қара сұлу" тасы ғаламшар жайлы күтпеген зерттеулерге жол ашты
Daily Galaxy басылымының жазуынша, бұл метеориттің жасы шамамен 4,48 миллиард жылдан асады. Ол Марста болған ірі соқтығыс салдарынан пайда болған деп есептеледі және бүгінге дейін табылған ең көне марстық материалдардың бірі саналады.
Компьютерлік томография (КТ) нәтижелері Марста бір кездері су болған деген теорияны қуаттай түсті.
Дания техникалық университетінің мәліметіне сәйкес, зерттеу барысында метеорит құрамынан сутекке бай темір оксигидроксидінің ұсақ бөлшектері анықталған.
Бұл бөлшектер жалпы көлемнің небәрі 0,4%-ын ғана құраса да, олардың маңызы өте зор. Себебі олар "Қара сұлу" метеоритінде судың бар екенін көрсетеді және ондағы су үлесі жалпы су мөлшерінің шамамен 11%-ына дейін жетуі мүмкін.
Ғалымдардың айтуынша:
"Бұл өзгерген тау жыныстары Марстың Езеро кратерінде "Персеверанс" марсоходы жинаған үлгілерге өте ұқсас. Ол жерде де гидратталған темір оксигидроксидтері кездеседі. Бұл ұқсастық мұндай құрылымдар Марстың ерте кезеңінде жер бетіне жақын су қоры кең таралғанын көрсетуі мүмкін".
Зерттеушілердің пікірінше, "Қара сұлу" басқа аймақтан табылған болуы мүмкін. Алайда әртүрлі метеориттерде су іздерінің кездесуі Марста миллиардтаған жыл бұрын су болғанын дәлелдей түседі.