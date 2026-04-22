#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
461.37
542.16
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

9000 шақырымға жуық жол: 2026 жылы Қазақстанда қандай тас жолдар жөнделеді

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.04.2026 22:31 Фото: primeminister.kz
2026 жылы Қазақстанда республикалық маңызы бар 8 900 шақырым автожолды жөндеу және құрылыс жұмыстарымен қамту жоспарланып отыр. Бұл туралы ОКҚ-да өткен брифингте "ҚазАвтоЖол" ҰҚ" АҚ басқарма төрағасы Дархан Иманашев мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, 2026 жылы елдің көлік инфрақұрылымын дамыту аясында республикалық автожолдардың 8 900 шақырымында түрлі жөндеу жұмыстары жүргізіледі.

"Атап айтқанда: 3 400 шақырымда – құрылыс және қайта жаңғырту, 324 шақырымда – күрделі жөндеу, 5 200 шақырымда – орташа жөндеу жүргізіледі. Жоспарланған жұмыстарды іске асыру үшін 12 мың арнайы техника, 25 мыңнан астам маман, сондай-ақ 193 асфальт-бетон зауыты жұмылдырылады. Жобаларды жүзеге асыру барысында 10 млн текше метр қиыршық тас және 1,3 млн тонна отандық битум пайдалану көзделген", – деді Дархан Иманашев.

Ол сондай-ақ халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдар желісін жаңғырту аясында 3 400 шақырымда құрылыс және қайта жаңарту жұмыстары басталғанын айтты.

"Биыл жалпы ұзындығы 2 153 шақырым болатын 7 ірі жаңа жобаны іске асыруға ерекше көңіл бөлініп отыр. Олардың қатарында "Орталық – Батыс", "Қарағанды – Жезқазған", "Атырау – Доссор", "Қызылорда – Сақсауыл", сондай-ақ Сарыағаш, Қызылорда және Петропавл қалаларын айналып өтетін жолдар бар. Бұл жобаларды іске асыру кезінде отандық өнімдерді пайдалану және жергілікті мамандарды тарту қарастырылған. Сонымен қатар, жыл соңына дейін Ұлытау облысындағы "Қызылорда – Жезқазған" автожолының 208 шақырымдық учаскесінде негізгі құрылыс жұмыстарын аяқтап, екі өңір арасындағы қозғалысты толық ашу жоспарланып отыр", – деп толықтырды спикер.

Сондай-ақ соңғы жылдары мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, 30–40 жыл бойы жөнделмеген автожолдарда орташа жөндеу жұмыстары белсенді жүргізіліп жатқаны атап өтілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда ақылы жолдар саны көбейеді
21:29, 22 сәуір 2026
Қазақстанда ақылы жолдар саны көбейеді
2026 жылы Қазақстанда ақылы жолдардан 100 млрд теңгеге дейін қаражат жиналуы мүмкін
16:41, 30 наурыз 2026
2026 жылы Қазақстанда ақылы жолдардан 100 млрд теңгеге дейін қаражат жиналуы мүмкін
Ақмола облысында 2026 жылы жол бойына 13 дәретхана орнату жоспарлануда
13:52, 03 наурыз 2026
Ақмола облысында 2026 жылы жол бойына 13 дәретхана орнату жоспарлануда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: