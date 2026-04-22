#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
461.37
542.16
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанда ақылы жолдар саны көбейеді

Фото: Zakon.kz
2026 жылы Қазақстанда ақылы автожолдар желісі кеңейіп, жол бойындағы қызмет көрсету инфрақұрылымы жеке инвестициялар есебінен дамытылады. Бұл туралы ОҚК брифингінде "ҚазАвтоЖол" ҰҚ" АҚ басқарма төрағасы Дархан Иманашев мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ақылы автожол инфрақұрылымын дамыту кезең-кезеңімен жүзеге асырылып келеді.

"Бүгінгі таңда елде жалпы ұзындығы 4900 шақырым болатын 26 ақылы жол учаскесі жұмыс істеп тұр. 2026 жылы тағы 6 жаңа ақылы учаскені іске қосу жоспарланған, олардың жалпы ұзындығы шамамен 2000 шақырымды құрайды. Сонымен қатар, жол жабынында ақау анықталған жағдайда ақыны уақытша тоқтату нормасы енгізілді. Қазіргі уақытта ұзындығы 477 шақырым болатын 15 учаскеде анықталған ақауларды жою жұмыстары жүргізілуде", – деді Дархан Иманашев.

Сонымен бірге ол республикалық автожолдар желісінде шамамен 1500 жол бойы қызмет көрсету нысаны жұмыс істеп тұрғанын айтты. 2026 жылы жеке инвестициялар есебінен тағы 37 жаңа нысан ашу жоспарланып отыр. Олардың ішінде 27 жанармай құю бекеті және 10 қоғамдық тамақтану орны бар.

Бұған дейін Көкшетауда колледж бухгалтері жымқырған ақшасына көлік пен пәтер сатып алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ел қазынасына ақылы жол учаскелерінен 62 млрд теңге пайда түсті
2026 жылы Қазақстанда ақылы жолдардан 100 млрд теңгеге дейін қаражат жиналуы мүмкін
Ақмола облысында 2026 жылы жол бойына 13 дәретхана орнату жоспарлануда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в плей-офф ВХЛ
Судьи решили исход боя казахстанца против обидчика Шымбергенова на Кубке мира по боксу
"Зенит" исключил Нуралы Алипа
45-летняя Винус Уильямс заявила о намерении сыграть на "Ролан Гаррос"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: