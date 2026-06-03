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Ғылым және технология

Жұмаға қараған түні Жер магнитті дауылдың ықпалында болады

Жер, магнитті дауыл, 4 маусым, 5 маусым, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.06.2026 18:41 Сурет: pexels
Магниттік дауылдар Жерді орап өтеді. Бұған Күн сәулесінен плазманың бөлінуі түрткі болмақ, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылдың 3 маусымында РҒА Ғарыштық зерттеулер институтының күн астрономиясы зертханасы ескертті.

"Күннен үлкен көлемдегі заттың бөліну белгілерін коронаграфтар бірінші оқиғадан кейін де Күн кеңістігінен тіркеді... Осындай қысқа уақыт аралығымен өткен екі бұлт (жарқылдар арасы - 5,5 сағат), қазіргі заманғы тұжырымдар бойынша жол бойында қос ядролы бір үлкен бұлтқа бірігуі керек, өйткені бірінші оқиға екіншісінің жолын тазартады", – дейді ғалымдар.

Ғалымдардың мәліметтері бойынша, бейсенбіден жұмаға қараған түні (4 маусымнан 5 маусымға дейін) бұл модельдер екі рет соққы береді деп болжанады.

"Ағымдағы есептеулер олардың G3-G4 деңгейіндегі магниттік дауылдар екенін көрсетті", – деп атап өтті зертханадағылар.

Бұған дейін синоптиктер маусым айында еліміздің төрт өңірінде құрғақшылық болатынын ескертіп, өз болжамдарын жариялаған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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