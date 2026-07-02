Антарктидадағы "Қанды сарқыраманың" құпиясы ашылды
"Қанды сарқырама" – Шығыс Антарктидадағы Тейлор мұздығының етегінде орналасқан ерекше табиғи құбылыс. Ғалымдар 100 жылдан астам уақыт бойы ақ мұздың үстімен ағып жатқан қызыл түсті сұйықтықтың себебін түсіне алмай келді. Бұл сұйықтық өте суық температурада да қатпайды. Жаңа зерттеу оның қалай пайда болатынын анықтады.
Deep in Antarctica a five-story waterfall pours a red liquid into the white void. This is the Blood Falls. A reservoir of iron-rich water, trapped under the ice for 2 million years without oxygen, "rusts" instantly the second it hits the air. pic.twitter.com/UvniCMLQJ6— HOW THINGS WORK (@HowThingsWork_) February 6, 2026
aif.ru басылымының жазуынша, бұл сарқырама алғаш рет 1911 жылы австралиялық геолог Гриффит Тейлор тарапынан сипатталған. Ол кезде бұл қызыл түсті балдырлардың әсері болуы мүмкін деген болжам айтылған, бірақ кейін ол нұсқа расталмады.
Ғалымдардың айтуынша, қызыл түсті судың көзі – мұздықтың астында шамамен 1,5 миллион жыл бойы тұтылып жатқан өте тұзды көне ерітінді (тұзды су). Тұздың өте жоғары мөлшерінің арқасында бұл сұйықтық қатты аязда да қатпайды.
Blood Falls, Antarctica. OS.🧐🤔— UFO mania (@maniaUFO) April 17, 2026
In the McMurdo Dry Valleys lies one of Earth's strangest sights – Blood Falls. It flows from Taylor Glacier, and its red color isn't blood.
The water is rich in iron, which oxidizes and turns red when exposed to air. It comes from a subglacial… pic.twitter.com/SP8Nmy7mZN
Бұл тұзды су жер бетіне шыққанда, ондағы темір қосылыстары ауадағы оттекпен әрекеттеседі (тотығады). Дәл осы процесс судың қанық қызыл түске боялуына себеп болады.
Осылайша, жүз жылдан аса уақыт бойы жұмбақ болып келген табиғи құбылыс толықтай ашылды.