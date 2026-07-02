Қазақстан инвесторлар үшін қаншалықты тартымды - маман жауабы
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
"Kazakh Invest" басқарма төрағасы Сұлтанғали Кенжеқұлов 2026 жылдың 2 шілдесінде Шетелдік инвесторлар кеңесінің кулуарында Қазақстанда инвесторларға қандай жеңілдіктер беріліп жатқанын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер соңғы уақытта инвесторларға берілген негізгі жеңілдіктер туралы сұрады.
"Соңғы жылдары біз, ең алдымен, салықтардың көптеген түрінен 5 жылдан 10 жылға дейін, кейде одан да ұзақ мерзімге босатамыз. Екіншіден, инвесторларға жер учаскелері табиғи грант ретінде, яғни тегін беріледі. Үшіншіден, құрылыс кезінде қолданылатын жабдықтарды әкелуге кедендік баж салығынан босатамыз. Төртіншіден, құрылыс кезеңінде шетелдік жұмыс күшін тартуға қойылған квоталардан босатамыз. Сонымен қатар, нысан іске қосылғаннан кейін тағы бір жылға дейін осы шектеулер қолданылмайды, себебі әдетте мұндай жобалар жоғары технологиялық болады", – деді ол.
Оның айтуынша, елімізде кейбір тар бейінді мамандардың жетіспеушілігі бар.
"Сол себепті біз инвесторларға жағдай жасаймыз: шетелдік мамандар келіп, нысанды салып, іске қосу жұмыстарын жүргізеді, содан кейін бір жыл ішінде жобаны толық қуатқа шығарады. Осыдан кейін біз біртіндеп жергілікті мамандарды оқыту мен қайта даярлауды талап етеміз, сонда қазақстандық мамандар оларды алмастыра алады", – деп түсіндірді спикер.
Ол сондай-ақ Шетелдік инвесторлар кеңесінің басты мақсаты – инвесторлар мен мемлекет басшылығы арасында тікелей диалог орнату екенін айтты. Бұл кездесулерде инвестициялық климатты жақсарту жолдары мен бар мәселелер талқыланады.
"Инвесторлар маңызды мәселелерді ашық түрде талқылайды, өз ұсыныстарын да береді. Біз оларды тыңдаймыз. Олар инвестициялық ахуалды қалай жақсартуға болатыны, қандай проблемалар бар екені және оларды қалай шешу керектігі туралы нақты ұсыныстар айтады. Себебі бұл жиындарға әлемнің жетекші инвесторлары, ірі қаржы институттары мен банктер қатысады. Сондықтан олардың ұсыныстары біз үшін өте құнды", – деді ол.
Сонымен қатар, оның айтуынша, қазіргі таңда инвесторлар ең көп қызығатын бағыттар – цифрландыру, жасанды интеллект, деректер орталықтарын салу, өнеркәсіп, логистика, ауыл шаруашылығы және ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу салалары.
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