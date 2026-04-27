#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
460.8
541.21
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

"Болашақ" бағдарламасы бойынша мамандықтар тізімі қысқартылмақ

Образовательная программа Болашак, стипендия Болашак, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 21:52 Фото: Zakon.kz
Халықаралық бағдарламалар орталығы басқарма төрағасы Әділ Құсманов 2026 жылғы 27 сәуірде Мәжіліс кулуарында "Болашақ" бағдарламасына қандай өзгерістер енгізілетіні туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Әділ Құсмановтың айтуынша, биыл "Болашақ" бағдарламасы бойынша мамандықтар санын қысқарту жоспарланып отыр.

"Тиісті тапсырманы республикалық комиссия берді. Қазір біз талдау жүргізіп жатырмыз. Қай мамандықтар қысқартылатынын нақты айта алмаймын. Қазір зерттеу жүріп жатыр. Мүмкін, кейбір гуманитарлық бағыттағы, басқару элементтері басым мамандықтар қысқартылуы мүмкін, бірақ нақты шешім әзірге жоқ", – деді ол.

Сонымен қатар ол бағдарламаның негізінен магистратура, докторантура және ғылыми тағылымдамаларға бағытталғанын түсіндірді.

"Бакалавриатты биыл енгіздік, бірақ тек халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері, ғылыми жобалар және орындаушылық конкурстардың жеңімпаздары үшін ғана. Бұл – өте шектеулі тізім, әзірге 9 олимпиада ғана бар. Тек жеңімпаздар мен жүлдегерлер қабылданады", – деп түсіндірді спикер.

Сондай-ақ ол өткен жылы ғылыми тағылымдамаларға қатысты болған дау туралы да пікір білдірді.

"Мемлекет басшысының сынынан кейін тиісті нормативтік актіге өзгерістер енгізілді. Қазір ер адамдар үшін орташа жас шегі 59 жас, ал әйелдер үшін 57 жас болып белгіленген", – деп нақтылады Әділ Құсманов.

Еске салсақ, 2025 жылғы 14 наурызда Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтай отырысында "Болашақ" бағдарламасы бойынша қазақстандық ғалымдарды шетелге тағылымдамаға жіберу тәртібін сынға алды. Оның айтуынша, шетелге оқуға ғылымға мүлде қатысы жоқ, ғылымнан алшақ адамдар да жіберілген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ҰБТ форматы өзгереді: балама тест нені қамтиды
22:17, 27 сәуір 2026
ҰБТ форматы өзгереді: балама тест нені қамтиды
"Болашақ" бағдарламасы бойынша жас шектеулері енгізілді
09:03, 15 сәуір 2025
"Болашақ" бағдарламасы бойынша жас шектеулері енгізілді
"Болашақ" стипендиясы иегерлерінің есімі белгілі болды
10:41, 31 тамыз 2023
"Болашақ" стипендиясы иегерлерінің есімі белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Чемпион Almaty Open пробился в 1/8 финала "Мастерса" в Мадриде
01:48, 28 сәуір 2026
Чемпион Almaty Open пробился в 1/8 финала "Мастерса" в Мадриде
Илия Топурия намерен покорить мир бокса после завершения карьеры в ММА
01:15, 28 сәуір 2026
Илия Топурия намерен покорить мир бокса после завершения карьеры в ММА
Стала известна потенциальная дата боя Ислама Махачева
00:44, 28 сәуір 2026
Стала известна потенциальная дата боя Ислама Махачева
"Это мешает, если хочешь стать чемпионом UFC": известный тренер дал совет Царукяну
00:10, 28 сәуір 2026
"Это мешает, если хочешь стать чемпионом UFC": известный тренер дал совет Царукяну
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: