Қазақстанда жоғары білім берудің жаңа әлемдік моделі сынақтан өтеді
Ол қыркүйек айында Қазақстанда жасанды интеллект бойынша зерттеу университетін іске қосу жоспарланып отырғанын еске салды.
"Бұл – өте жаңа формат. Қазіргі таңда әлемде жасанды интеллектіні пайдалануға негізделген жоғары білім берудің жаңа моделін іздеу басталды. Қазір "AI-enabled university" деген модель бар. Яғни, жасанды интеллект студенттерге де, әкімшілікке де, оқытушылардың өздеріне де көмектеседі және университеттің барлық үдерістеріне – оқу, ғылыми зерттеу және әкімшілік жұмысына енгізіледі", – деді министр.
Мысал ретінде ол Мохаммед бен Заид атындағы Жасанды интеллект университетін, Northeastern University және Шанхай инновациялық институтын атады.
"Тағы бір өте қызықты модель бар. Қазір оны қытайлықтар дамытып жатыр. Сондықтан Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша біз осындай бірегей университет құру үшін барлық жетекші серіктестермен жұмыс істеп жатырмыз. Әзірге бар болғаны екі-үш білім беру бағдарламасы ғана болады. Бірақ олар Carnegie Mellon университетімен, Шанхай инновациялық институтымен және Мохаммед бен Заид университетімен серіктестікте жүзеге асырылады. Бастапқыда бұл өте шағын институт болады, өйткені жоба тәжірибелік сипатқа ие. Оның мәртебесі де эксперименттік. Біз бұл үшін арнайы шешім қабылдадық. Университетте жасанды интеллект және киберқауіпсіздік бағыттары бойынша бағдарламалар іске асырылады", – деді Саясат Нұрбек.
Сондай-ақ ол университеттің қазақстандық студенттерге де, шетелдік студенттерге де ашық болатынын айтты.
"Университет барлық талапкер үшін ашық болады. Алғашында жасанды интеллектке қатысты екі-үш негізгі мамандық ашылады. Оның үстіне оқу өте қолданбалы форматта жүргізіледі. Яғни, жасанды интеллектіні экономиканың әртүрлі саласына енгізуге басымдық беріледі. Сонымен қатар киберқауіпсіздікке де ерекше көңіл бөлінеді. Басты міндет – ауыл шаруашылығы, энергетика, көлік сияқты салаларға жасанды интеллектіні жүйелі әрі тиімді енгізетін салалық мамандар даярлау. Сондықтан университет салалық бағытта жұмыс істейді", – деп толықтырды Саясат Нұрбек.
Министрдің айтуынша, алғашқы кезеңде оқу мемлекеттік гранттар есебінен жүргізіледі. Алғашқы қабылдау 500 адамға дейін болады.
Оның сөзінше, университетте төрт жылдық бакалавриат және бір жылдан екі жылға дейінгі магистратура бағдарламалары іске асырылады. Сонымен қатар магистратураға кез келген адам, жасына қарамастан, түсе алады, өйткені бұл бағдарламалар бойынша жас шектеуі қарастырылмаған.