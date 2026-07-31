Қазақстандық ғалымдар Ресейдің жетекші жоғары оқу орындарының біріндегі зертханаларға қол жеткізеді
Мұндай мүмкіндік Қазақстанның Ғылым және жоғары білім министрлігі мен Сколтех қол қойған ынтымақтастық туралы меморандум аясында беріледі.
Қазақстандық ведомствоның баспасөз қызметі мәлімдегендей, құжат бірлескен зерттеулерді дамыту, ғылыми тағылымдамалар ұйымдастыру, конференциялар, семинарлар мен білім беру іс-шараларын өткізу, сондай-ақ қазақстандық және ресейлік зерттеушілер арасында тәжірибе алмасуды көздейді.
Сонымен қатар тараптар академиялық ынтымақтастықты кеңейтіп, ғылымның басым бағыттары бойынша бірлескен жобаларды жүзеге асыруды жоспарлап отыр.
Сколтех Ресейдің жетекші зерттеу университеттерінің бірі саналады. Ол "Болашақ" халықаралық стипендиясы аясында ғылыми тағылымдамадан өтуге ұсынылатын ұйымдардың тізіміне енгізілген.
Бұған дейін Қытайдың Цзилинь, Ляонин және Хэбэй университеттері, Әскери-медициналық ғылымдар академиясы, сондай-ақ Ресей Ғылым академиясының Материалдық мәдениет тарихы институты ғалымдарынан құралған зерттеушілер тобы оба қоздырғышының ең ежелгі геномдарын қалпына келтіргені хабарланған.