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Ғылым және технология

"Үйдің тұңғышы, ортаншысы, кенжесі". Ғалымдар баланың туу ретіне қарай өмір жолы айқындалатынын дәлелдеді

Балалар, зерттеу, үйдің тұңғышы, ортаншысы, кенжесі, ғалымдар, баланың туу реті, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2026 09:55 Сурет: pexels
Бір отбасындағы балалардың өмір тағдыры әртүрлі болуы мүмкін. Австриялық психолог Альфред Адлер баланың отбасындағы туу реттілігі оның қалыпты әдеттері алдағы өміріне қалай әсер ететінін айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Kinoafisha басылымының мәліметінше, отбасындағы балалар тту ретіне қарай өмірде мынадай тәжірибелер жинақтайды:

  • Үлкен бала (тұңғышы) көбінесе ерте есейеді. Артынан бала дүниеге келгеннен кейін ол "тәртіпті" болуға, сенімділік танытуға және жетістіктері арқылы мадақтауға қол жеткізуге тырысады. Осыдан келіп онда перфекционизм, тәртіпті жақсы көру және бәрін бақылауда ұстауға деген ұмтылыс пайда болады.
  • Қызығы, әлемдегі басшылардың шамамен 80%-ы — үлкен балалар. Огайо штаты университетінің зерттеулері де үйдің тұңғыштары көбінесе саяси көшбасшы атанып, ата-анасының арманын орындай отырып, отбасылық істі жалғастыратынын дәлелдеді.
  • Алайда ата-аналар тұңғышын бала күтушісіне айналдырмауы тиіс. Кішілерге деген жауапкершілік тұңғыш баланы балалық шағынан айырады.

    • Ортаншы бала келіссөз жүргізуге және томпақ тұстарды айналып өту жолдарын іздеуге үйренеді. Оған үлкен баланың мүддесін ескеріп, кішісімен қатар назарға ілігу үшін бәсекелесуге тура келеді. Мұндай жағдай көбінесе икемділікті, сөйлесе білуді және тығырықтан шығу жолын таба білу қабілетін дамытады.
    • Кенже балаға көбірек кеңдік беріледі, қателіктер жасаса кешіріледі. Сондықтан ол батыл және шығармашылыққа икемді болып өсуі мүмкін, бірақ көбінесе басқаларға арқа сүйеп, көмек іздейді. Шамасына қарай жүктелген міндеттер оған өз бетінше шешім қабылдауды үйренуге көмектеседі.

    Жалғыз бала көп уақытын ересектердің ортасында өткізеді, олардың сөйлеу мәнері мен тәртіп ережелерін тезірек қабылдап алады. Толыққанды мейірімге бөленгендіктен оған құрдастарымен арадағы қарым-қатынас, әсіресе маңызды.

    Бұл айырмашылықтарды түсіну ата-аналарға балаларды салыстырмауға және әрқайсысына жетіспейтін қолдауды көрсетуге көмектеседі.

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    Сурет Камшат Сатиева
    Камшат Сатиева
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