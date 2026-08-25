Ғалымдар пластиктен печенье ойлап тапты
Сурет: Rusty Bailey/SIUC Media & Communication Resources
Оңтүстік Иллинойс университетінің ғалымдары қайта өңделген пластиктен печенье жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
The Guardian басылымының мәліметінше, ерекше әзірлеме NASA тарапынан қаржыландырылып отыр және бұл өнімдер ең алдымен болашақтағы ұзақ мерзімді ғарыш миссияларына арналған.
"Зерттеушілер пластик бөтелкелер жасауға қолданылатын материалды пайдаланады. Оны көміртекке бай молекулаларға дейін өңдейді, содан кейін арнайы түрлендірілген ашытқылардың көмегімен ақуыздарға, майларға және басқа да қоректік заттарға айналдырады. Алынған қоспадан 3D-принтер арқылы печенье жасалады", – делінген жарияланымда.
Әзірге ғалымдардың өздері бұл печеньенің дәмін татып көрмеген. Себебі оны сынап көру үшін арнайы рұқсат қажет екен. Дегенмен, зерттеушілердің айтуынша, печенье хош иісі бойынша жоғары бағаланған.
"Қазір оны өндірудің құны киллограмына шамамен 60 долларды құрайды, алайда болашақта өндіріс құнын төмендету жоспарланып отыр", – деді ғалымдар.
Бұл технология тек ғарышта ғана емес, басқа салаларда да пайдалы болуы мүмкін. Ғалымдардың пікірінше, мұндай тағам өндіру тәсілі:
- суасты қайықтарында;
- табиғи апаттар болған аймақтарда;
- басқа да төтенше жағдайларда пайдалы болуы мүмкін.
"Болашақта бұл технология бірден екі жаһандық мәселені – пластик қалдықтарын қайта өңдеу және азық-түлік тапшылығын шешуге көмектесуі мүмкін", – деп мәлімдеді ғалымдар.
Айта кетейік, 2026 жылғы 10 қазаннан бастап Токиода сушиге шектеусіз тапсырыс беруге болатын екі қабатты автобус іске қосылады.
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