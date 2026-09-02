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Ғылым және технология

Археологтар Иса пайғамбардың жерленген жеріне қатысты тың мәліметтер тапты

Иса пайғамбар, археолог, жаңа мәлімет, зерттеу, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 21:25 Сурет: magnific
Иерусалимдегі Қасиетті қабір шіркеуінің астындағы қазба жұмыстарын аяқтаған археологтар Иса Мәсіх өмір сүрген заманда бұл аумақтың сипаты қандай болғаны туралы жаңа мәліметтерге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Fox News басылымының жазуынша, зерттеуді 2025 жылы Римнің "Сапиенца" университетінің археология саласының профессоры Франческа Стасолла жүргізген. Қазба жұмыстарының 98 беттік есептен тұратын нәтижелері Liber Annuus археологиялық журналында жарияланды.

Табылған тұқымдар мен тозаңдар пайғамдарды шегелеу және жерленген жері маңында бақша болғанын көрсетеді. Өсімдік іздері тас карьеры ретінде пайдаланылған кезең мен кейін римдіктер игерген уақыт аралығындағы қабаттардан табылды. Стасолланың айтуынша, тас өндіру жұмыстары тоқтатылғаннан кейін бұл учаске біртіндеп ауыл шаруашылығына және мазарлар салуға пайдаланылған.

Ғалымдардың пікірінше, бұл аумақ біздің заманымыздың I ғасырында дәл осындай көріністе болуы мүмкін. Бұл деректер Иоаннаның Інжілдегі Иса Мәсіхтің айқыш ағашқа шегеленген жерінің жанында бақ пен зират болғаны туралы сипаттамасымен сәйкес келеді.

Қазба жұмыстарына қатыспаған ерте христиан дәуірінің тарихшысы Дуглас Эстес зерттеу нәтижелерін маңызды деп атады. Оның айтуынша, археология Інжілде айтылған жекелеген географиялық және тарихи мәліметтерді бірнеше рет растаған.

Сонымен қатар табылған дәлелдер Жаңа Өсиетте сипатталған оқиғалардың өздерін дәлелдемейді, тек ерте замандағы бұл аумақтың сипатын көрсетеді. Қасиетті қабір шіркеуі христиан дәстүрінде Исаның айқыш ағашқа шегеленген, жерленген және қайта тірілген жері болып саналады. Бұл орындағы алғашқы шіркеу IV ғасырда Константин императордың тұсында салынған.

Бұған дейін ғалымдар құны алтыннан да қымбат болатын сирек кездесетін минералды тапқанын жазғанбыз.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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