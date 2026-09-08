Күн белсенділігі күшейді: Қазақстанда магниттік дауылдар күтіледі
Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеу институты Күн астрономиясы зертханасының ғалымдары хабарлағандай, соңғы бірнеше күнде Күннен плазманың бірнеше рет бөлінуі алдағы уақытта Жерге кемінде екі рет әсер етуі мүмкін.
- Бұл 2026 жылғы 8 және 9 қыркүйекте болуы ықтимал.
"Күн белсенділігі бірнеше күннен бері артып келеді. Күндегі жарқылдардың барлығы дерлік ғарышқа үлкен плазма бұлттарының бөлінуімен қатар жүреді. Олардың көпшілігі Жердің жанынан өтіп кетеді. Алайда есептеулер бойынша, екі немесе үш плазма бұлты алдағы екі тәулікте Жерге жетуі мүмкін", – деп түсіндірді зертхана мамандары.
Астрономиялық белсенділіктің ең жоғары деңгейі 8 қыркүйектен 9 қыркүйекке қараған түні күтіледі. Осы кезде күн желінің жылдамдығы секундына шамамен 700 шақырымға жетуі мүмкін. Бұл қазіргі көрсеткіштен екі есеге жуық жоғары.
Мамандар геомагниттік өзгерістердің бірнеше рет және ұзақ уақытқа созылатынын, кей кездері әлсіз және орташа деңгейдегі магниттік дауылдар болуы мүмкін екенін болжап отыр. Ал қатты магниттік дауылдардың болу ықтималдығы әзірге төмен деп бағаланып отыр.
Дегенмен алаңдауға себеп бар. Ғалымдардың айтуынша, Күндегі белсенділік әлі де жоғары деңгейде. Егер жаңа плазма бұлттары бөлініп шықса, жағдайдың болжамы нашар жаққа өзгеруі мүмкін.
Магниттік дауылдарға ауа райына сезімтал адамдар және жүрек-қан тамырлары аурулары бар адамдар көбірек сезімтал келеді. Тіпті дені сау адамдардың өзінде мұндай күндері бас ауруы, шаршау және ашушаңдық байқалуы мүмкін. Кейбір жағдайда мигрень күшейіп, арқа мен буындар ауыруы ықтимал.
Алайда қазіргі таңда магниттік дауылдар мен бас ауруының арасында тікелей байланыс бар екенін дәлелдейтін нақты ғылыми деректер жоқ. Ірі зерттеулер геомагниттік белсенділіктің көпшілік адамдарда мигрень немесе басқа да бас ауруларын тікелей тудыратынын растамайды. Ауа райының қолайсыздығы созылмалы аурулардың асқынуына белгілі бір деңгейде әсер етуі мүмкін.