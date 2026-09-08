#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
454.31
528.04
5.25
Ғылым және технология

Күн белсенділігі күшейді: Қазақстанда магниттік дауылдар күтіледі

Күн белсенділігі күшейді: Қазақстанда магниттік дауылдар күтіледі , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 14:44 Сурет: pexels
2026 жылғы 7 қыркүйекте Күнде бірнеше күшті жарқыл болып, ғарышқа плазма бұлттары тарады. Ғалымдардың болжамынша, олардың кейбірі Жерге жетіп, магниттік дауыл тудыруы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеу институты Күн астрономиясы зертханасының ғалымдары хабарлағандай, соңғы бірнеше күнде Күннен плазманың бірнеше рет бөлінуі алдағы уақытта Жерге кемінде екі рет әсер етуі мүмкін.

    Бұл 2026 жылғы 8 және 9 қыркүйекте болуы ықтимал.
"Күн белсенділігі бірнеше күннен бері артып келеді. Күндегі жарқылдардың барлығы дерлік ғарышқа үлкен плазма бұлттарының бөлінуімен қатар жүреді. Олардың көпшілігі Жердің жанынан өтіп кетеді. Алайда есептеулер бойынша, екі немесе үш плазма бұлты алдағы екі тәулікте Жерге жетуі мүмкін", – деп түсіндірді зертхана мамандары.

Астрономиялық белсенділіктің ең жоғары деңгейі 8 қыркүйектен 9 қыркүйекке қараған түні күтіледі. Осы кезде күн желінің жылдамдығы секундына шамамен 700 шақырымға жетуі мүмкін. Бұл қазіргі көрсеткіштен екі есеге жуық жоғары.

Мамандар геомагниттік өзгерістердің бірнеше рет және ұзақ уақытқа созылатынын, кей кездері әлсіз және орташа деңгейдегі магниттік дауылдар болуы мүмкін екенін болжап отыр. Ал қатты магниттік дауылдардың болу ықтималдығы әзірге төмен деп бағаланып отыр.

Дегенмен алаңдауға себеп бар. Ғалымдардың айтуынша, Күндегі белсенділік әлі де жоғары деңгейде. Егер жаңа плазма бұлттары бөлініп шықса, жағдайдың болжамы нашар жаққа өзгеруі мүмкін.

Магниттік дауылдарға ауа райына сезімтал адамдар және жүрек-қан тамырлары аурулары бар адамдар көбірек сезімтал келеді. Тіпті дені сау адамдардың өзінде мұндай күндері бас ауруы, шаршау және ашушаңдық байқалуы мүмкін. Кейбір жағдайда мигрень күшейіп, арқа мен буындар ауыруы ықтимал.

Алайда қазіргі таңда магниттік дауылдар мен бас ауруының арасында тікелей байланыс бар екенін дәлелдейтін нақты ғылыми деректер жоқ. Ірі зерттеулер геомагниттік белсенділіктің көпшілік адамдарда мигрень немесе басқа да бас ауруларын тікелей тудыратынын растамайды. Ауа райының қолайсыздығы созылмалы аурулардың асқынуына белгілі бір деңгейде әсер етуі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
15:16, Бүгін
Алматыда бірден алты автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді
Жерді күшті магниттік дауыл қамтиды
10:07, 19 қаңтар 2026
Жерге бағытталған Күн плазмасы күшті магниттік дауыл тудырады
Солнце, закатное время, закат, новостройки
11:30, 16 қыркүйек 2024
Жерде 7 баллдық магниттік дауыл жүруде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Защитник &quot;Барыса&quot; Самат Данияр
16:27, Бүгін
"Нельзя впадать в эйфорию": Самат Данияр – один из героев победы "Барыса" над "Сибирью"
Логотип ФК &quot;Каспий&quot;
16:14, Бүгін
Бывший форвард "Каспия" Густаво Франса пожаловался в ФИФА на казахстанский клуб
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
16:03, Бүгін
Григорий Ломакин не сумел выйти во второй круг "Челленджера" во Вьетнаме
Абдумалик Халоков (в центре) в перерыва финала чемпионата мира-2025 в ОАЭ
15:56, Бүгін
"Узбеки поступили хитро: "жертвуют" Азиадой в боксе ради Олимпиады"- тренер Омурзаков
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: