#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
454.31
528.04
5.25
Ғылым және технология

Астероид Жерге жақындады: ол Үнді мұхитының үстінен байқалған

Астероид Жерге жақындады: ол Үнді мұхитының үстінен байқалған, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 15:40 Сурет: pexels
Астероид Батыс Австралия мен Бали аралының арасындағы Үнді мұхитының үстімен ұшып өтіп, Жер атмосферасына кірген кезде бөлшектенген. Яғни, ол Жердің бетіне жетпей жанып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

The West Australian басылымының жазуынша, бұл шағын ғарыш нысанының Жермен соқтығысар алдында байқалған он үшінші жағдай.

Ғарыш нысаны CERNQ52 деп аталады. Оның көлемі шамамен кір жуғыш машинадай болған. Болжам бойынша, астероид 2026 жылғы 7 қыркүйекте атмосфераға кірген кезде бөлшектеніп, кейін толықтай жанып кеткен.

Ал NASA мәліметінше, нысан туралы алғаш рет Кіші ғаламшарлар орталығы Catalina Sky Survey жобасы аясында хабарланған. Ал оған дейін оны Pan-STARRS телескопы байқаған.

Жерге жақын нысандарды зерттеу орталығы астероидтың ұшу бағыты мен құлаған жерін есептеген.

"Мұндай жағдайлар қауіп төндірмегенімен, ірі ғарыш нысандарын анықтау және олардың Жермен соқтығысу қаупін алдын ала болжау мүмкіндіктерімізді тексеру үшін өте маңызды", – деп хабарлады NASA.

NASA-да астероид Жерге соғу қаупі туындаған жағдайда қолданылатын арнайы жоспар бар. 2022 жылы ғалымдар қос астероидтың қозғалыс бағытын өзгерту бойынша сынақ өткізді. Ол кезде ғарыш нысанының траекториясы арнайы аппараттың кинетикалық соққысы арқылы өзгертілді.

Ал Ресей географиялық қоғамының Краснодар бөлімшесіндегі Астрономия және ғарыш орталығының жетекшісі Александр Иванов РБК басылымына берген сұхбатында есептеулер бойынша астероидтың қалдықтары Балидің оңтүстігіне шамамен 600 шақырым жерге түсуі керек болғанын айтты.

"Әдетте көлемі бірнеше метр болатын ғарыш тастары аса үлкен қауіп төндірмейді. Олар атмосферада бөлшектеніп, Жерге метеорит заттарының аз ғана бөлігі жетеді. Жалпы, көлемі 5-10 метр болатын нысандар қауіп төндіруі мүмкін", – деді Александр Иванов.

Қытайлық зерттеушілер де бұл бағытта жұмыс істеп жатыр. Олар Жерге қауіп төндіретін ірі астероидтарды жою немесе олардың бағытын өзгерту тәсілін ұсынды. Олардың нұсқасы бойынша, қауіпті аспан денелерін ядролық жарылыс арқылы жоюға болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Ғалымдарды Үнді мұхитының оңтүстігінде (Австралия материгінің оңтүстік-батысында) орналасқан Херд аралындағы мұздықтың тез еруі алаңдатты, деп хабарлайды Zakon.kz.
09:11, 06 тамыз 2025
Үнді мұхитының шалғай аралындағы мұздық ғалымдарды таңғалдырды
Жер, астероид
17:37, 18 мамыр 2026
Жерге қарай екі астероид қатты қарқынмен бет алып келеді
28 мамырда Жердің маңынан үш қауіпті астероид ұшып өтеді
11:17, 28 мамыр 2025
28 мамырда Жердің маңынан үш қауіпті астероид ұшып өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Защитник &quot;Барыса&quot; Самат Данияр
16:27, Бүгін
"Нельзя впадать в эйфорию": Самат Данияр – один из героев победы "Барыса" над "Сибирью"
Логотип ФК &quot;Каспий&quot;
16:14, Бүгін
Бывший форвард "Каспия" Густаво Франса пожаловался в ФИФА на казахстанский клуб
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
16:03, Бүгін
Григорий Ломакин не сумел выйти во второй круг "Челленджера" во Вьетнаме
Абдумалик Халоков (в центре) в перерыва финала чемпионата мира-2025 в ОАЭ
15:56, Бүгін
"Узбеки поступили хитро: "жертвуют" Азиадой в боксе ради Олимпиады"- тренер Омурзаков
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: