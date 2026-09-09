Жерде адамзатқа қауіп төндіретін жаңа суперконтинент қалыптасып келеді
Wion басылымының мәліметінше, осы өзгерістердің бірі жаппай қырылуға әкеліп, аса жоғары температура салдарынан барлық сүтқоректілердің жойылуына себеп болуы мүмкін.
Оқиғалардың дамуының бірнеше сценарийі бар. Солардың бірі адамды қоса алғанда, барлық сүтқоректілердің қырылуына әкелетіні сөзсіз. 2018 жылы Geological Magazine журналында жарияланған ғылыми мақалада оқиғаның дамуының төрт ықтимал нұсқасы ұсынылған.
1. Новопангея
Тынық мұхиты жабылып, Атлант мұхиты кеңейеді. Америка құрлықтары Шығыс Азия және Антарктидамен соқтығысып, орталығы негізінен Солтүстік жарты шарда орналасқан алып материк пайда болады. Экваторға жақын аймақтар ыстық әрі құрғақ болады. Жағалауларда жауын-шашын мол түсуі мүмкін, ал ішкі өңірлер негізінен құрғақ күйінде қалады. Дегенмен құрлық суық ендіктерге қарай созылатындықтан, мұхиттардың қалыпты жаһандық циркуляциясы мен полярлық мұздардың динамикасы сақталады.
2. Аурика
Тынық және Атлант мұхиттары жабылып, Аурика суперконтиненті қалыптасады. Құрлықтардың ішкі бөліктері бөлініп, кейін жер массивтері экватордың айналасына сақина тәрізді орналасады. Материк экваторға жақын орналасатындықтан, қазіргі Жермен салыстырғанда климат "біршама жылырақ әрі құрғақтау болуы мүмкін", дейді Аурика гипотезасын ұсынған Португалиядағы Лиссабон университетінің тектоника кафедрасының доценті Жоау С. Дуарте Popular Mechanics басылымына берген сұхбатында.
3. Амасия
Бұл сценарий бойынша Солтүстік Мұзды мұхит жабылып, Антарктидадан басқа барлық құрлықтар Солтүстік полюске қарай жылжиды. Солтүстіктегі барлық материктер бірігіп, алып құрлыққа айналады. Құрлықтардың арасында мұхит болмағандықтан, экватордан полюстерге жылуды тасымалдайтын мұхиттық ағындар жүйесі бұзылады. Полюстер суып, жыл бойы мұз басып жатуы мүмкін.
4. Pangea Ultima / Próxima
Жаңа субдукция аймақтары қалыптасып, Атлант мұхиты толығымен жабылады. Үнді мұхиты да жабылып, ішкі теңізге айналады. Америка Азиямен соқтығысады. Барлық құрлық экватор маңында бірігіп, Pangea Ultima суперконтинентін түзеді. Ол экваторды айнала орналасқан сақина тәрізді алып материкке ұқсайды. Аурика мен Амасия құрлықтағы және мұхиттағы жекелеген түрлердің жойылуына әкелуі мүмкін. Алайда барлық адамзаттың жойылуына Pangea Ultima себеп болуы ықтимал.
Құрлықтың ішкі аймақтары мұхиттан мыңдаған шақырым қашықта орналасатындықтан, Жер бетінің 90%-ы ыстық әрі құрғақ шөлге айналады.
Күн де жарқырай түсіп, планетадағы температураны, әсіресе Pangea Ultima-ның ішкі аймақтарында, одан әрі жоғарылатады. Тектоникалық қозғалыстардан туындайтын көптеген жанартаулардың атқылауы салдарынан атмосферадағы көмірқышқыл газының мөлшері де артады.
Ауа температурасы 40–70 °C-қа дейін жетіп, Жер құрлығының небәрі 8–16%-ы ғана сүтқоректілердің тіршілігіне қолайлы болып қалуы мүмкін. Желдің болмауы мен жоғары температура жағдайында адам ағзасы жылуды сыртқа шығара алмайды.
Бұл Жерді сүтқоректілер тіршілігінің физиологиялық температуралық шегінен асырып, жаппай қырылуға әкелуі мүмкін.
Жақсы жаңалығы – бұл жағдай орын алғанда, шамамен 200 миллион жылдан кейін, қазіргі адамдардың ешқайсысы Жерде болмайды. Алайда сол уақытқа дейін жаңа жағдайға бейімделе алатын түрлердің қатысуымен тіршіліктің жаңа циклі басталуы мүмкін.