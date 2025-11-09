#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Құқық

ІІМ тоғыз жылдан кейін ДНҚ-технологияларының көмегімен өте ауыр қылмыстың бетін ашты

ДНҚ, технологиялар, Астана, кісі өлтіру, ІІМ, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 12:03 Сурет: freepik
Астанада 2016 жылы орын алған кісі өлтіру қылмысы тоғыз жылдан кейін ДНҚ-технологияларының көмегімен ашылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің мәліметінше, 2016 жылы Астана қаласында аса ауыр қылмыс орын алып, 80 жастағы әйел өлтірілген. Қылмыскер зейнеткердің үйіне кіріп, оған зорлық-зомбылық көрсеткен. Оны соққыға жыққан және жасаған қылмыс ізін жасыру үшін оқиға орнынан бой тасалаған. Қылмыс орнын қарау кезінде криминалистер көзге нашар көрнетін биологиялық іздерді тапты.

"Сол іздерден ДНҚ-код алынды. Алайда тоғыз жыл бойы қылмыс ашылмай келді. Қылмыскер әділдік пен жазадан қашып жүрді. Ішкі істер министрлігінің молекулярлық-генетикалық зертханасында бар заманауи технологиялармен ДНҚ-дерекқоры арқасында сәйкестік анықталды. Осылайша 65 жастағы күдіктінің жеке басы анықталды. Ер адам ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыс жасағанын мойындады. Министрлік өткен жылдардағы ауыр және аса ауыр қылмыстарды ашу жұмысын жалғастырады. Криминалистикалық құралдар қылмыскерді қылмыс жасалған уақыттан қанша жыл өтсе де, дәл анықтауға мүмкіндік береді. Осы мысал жазадан қашу мүмкін емес екенін көрсетеді, - деді ІІМ Жедел-криминалистикалық департаментінің бас криминалисі Айнұр Сәрсебаева.

Бұған дейін Германия тұрғыны бұрынғы күйеуін айыптап, Қазақстан сотына жүгінгені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Кондиционер басына түскен". Астанада тұрғын үй қаптамасының құлауы кезінде екі фельдшер зардап шекті
12:35, Бүгін
"Кондиционер басына түскен". Астанада тұрғын үй қаптамасының құлауы кезінде екі фельдшер зардап шекті
Жыл басынан бері қызметтік иттердің көмегімен 575 қылмыс ашылды
10:13, 16 ақпан 2024
Жыл басынан бері қызметтік иттердің көмегімен 575 қылмыс ашылды
ШҚО полицейлері кісі өліміне қатысты қылмыстың бетін ашты
17:38, 01 ақпан 2023
ШҚО полицейлері кісі өліміне қатысты қылмыстың бетін ашты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: