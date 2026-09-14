Екі галактика қосылып жатыр: NASA қызықты суреттер жариялады
NASA мәліметінше, бұл және галактикалардың басқа да бірнеше суреті визуалдық тұрғыдан да, ғылыми тұрғыдан да қызығушылық тудырады. Себебі суреттер бірден бірнеше телескоптың көмегімен алынған.
"Chandra" рентгендік деректері (күлгін түс) қара құрдымдардың қуатты белсенділігін және ыстық газды анықтауға мүмкіндік береді", – деп атап өтті NASA.
NASA-ның "Hubble" ғарыш телескопы түсірген оптикалық деректер (көк және ақ түстер), сондай-ақ NASA-ның "James Webb" ғарыш телескопынан алынған инфрақызыл деректер жұлдызаралық шаңның ар жағында жасырынған белсенді жұлдыз түзілуінің орасан зор аймақтарын көрсетеді.
Мұндай суреттер ғалымдарға қуатты галактикалық соқтығыстардың ерте Ғаламның қалыптасуында қандай рөл атқарғанын түсінуге көмектеседі.
Ғалымдар жұлдызаралық 3I/ATLAS кометасының қайдан келуі мүмкін екенін де анықтады. Ол – Күн жүйесі арқылы өту кезінде анықталған расталған жұлдызаралық нысандардың үшіншісі. Белгілі кометалардың басым бөлігінен айырмашылығы, ол біздің Күн жүйесінен тыс жерде қалыптасқан.