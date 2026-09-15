#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
447.8
516.76
5.3
Ғылым және технология

Қытай ғалымдары Тынық мұхитынан мол алтын қорын тапты

Қытай ғалымдары Тынық мұхитынан алтыны өте мол кен орнын тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 10:42 Сурет: pexels
Қытай ғалымдары Тынық мұхитының батыс бөлігінен алтын мен күмістің аса жоғары мөлшерімен ерекшеленетін ірі суасты пайдалы қазбалар кен орнын тапқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

South China Morning Post басылымының жазуынша, геологиялық барлау тобының деректеріне сәйкес, теңіз түбінен аса ыстық судың атқылауы нәтижесінде пайда болған кен құрамында құрлықтағы кен орындарына қарағанда алтын мен күміс көбірек. Бұл жаңалық Қытайдың бірнеше ғылыми мекемесі қатысқан бірлескен экспедиция барысында анықталған.

Теңіз түбіндегі бұл гидротермалды алқап — мұхит түбіндегі саңылаулардан ыстық әрі минералдарға бай судың атқылап шығатын аймағы. Мұндағы кен құрамында бағалы металдар ерекше жоғары мөлшерде кездеседі.

Атап айтқанда, күмістің ең жоғары концентрациясы кеннің бір тоннасында 1 килограмнан асады. Ал металдың орташа мөлшері құрлықтағы әдеттегі кен орындарындағы көрсеткіштен жоғары.

Зерттеу тобының құрамында Циндао теңіз геологиясы институты мен Шанхай Цзяотун университетінің ғалымдары да болды. Экспедиция 10 тамызда Шэньчжэнь қаласынан Қытайда жасалған алғашқы алып океанографиялық зерттеу кемелерінің бірі — "Сян Ян Хун 10" кемесімен жолға шыққан.

Бағалы металдар жоғары температуралы кең гидротермалды алқаптан табылған. Олар "гидротермалды сульфидті" кендер деп аталатын шоғырларда жинақталған.

Бұл көпметалды шөгінділер теңіз түбінен аса ыстық, металдарға бай судың атқылап шығып, мұздай дерлік теңіз суымен араласуы нәтижесінде түзіледі.

Судың күрт салқындауы металдардың күкіртпен байланысуына әкеліп, олар қатты сульфидті минералдар түрінде шөгеді. Олардың құрамында негізінен мыс, мырыш және қорғасын болады, сондай-ақ алтын мен күміс те кездеседі.

Мемлекеттік БАҚ-тың хабарлауынша, кен орны Тынық мұхитының батыс бөлігіндегі Қытайдың айрықша экономикалық аймағы аумағындағы "доғааралық бассейнде" орналасқан. Алайда оның нақты координаттары жарияланбаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Суасты жанартау, Тынық мұхиты, жанартаудың атқылауы, су түбі
12:42, 07 қазан 2025
Ғалымдар Тынық мұхитының түбінен жанартау тапты
Ғалымдар электроника қалдықтарынан алтын алудың жаңа тәсілін тапты
12:12, 27 маусым 2025
Ғалымдар электроника қалдықтарынан алтын алудың жаңа тәсілін тапты
Үнді мұхитынан жыланның жаңа түрі табылды
13:42, 16 қаңтар 2026
Үнді мұхитынан жыланның жаңа түрі табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Жанибек Алимханулы
11:05, Бүгін
Алимханулы призвал Турки организовать бой с Ширазом: как сорвался поединок в прошлом году
Александр Зверев позирует с кубком на US Open
10:53, Бүгін
Александр Зверев рассказал об отсутствии давления на US Open
Прыжки на лыжах с трамплина
10:38, Бүгін
Казахстанцы не попали в ТОП-20 на Интерконтинентальном кубке по прыжкам с трамплина
Григорий Ломакин на харде
10:31, Бүгін
Григорий Ломакин не сумел пройти первую стадию "Челленжера" во Вьетнаме
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: