Мысырдағы Ұлы пирамидадан 18 мың жыл бұрынғы артефактілер табылды
The Daily Galaxy басылымының жазуынша, бұл дәстүрлі археологияда қалыптасқан пікірден бірнеше мың жыл ерте кезеңге жатады. Егер бұл деректер расталса, Римрок-Дроу ескерткіші құрлықтағы адам тіршілігінің ең көне дәлелдері қатарынан орын алуы мүмкін. Бұл жаңалық алғашқы адамдардың Америкаға қашан жеткені туралы көптен бері қойылып келе жатқан сұраққа жауап беруге мүмкіндік береді.
Көптеген жылдар бойы басым болған теория бойынша, алғашқы адамдар Азиядан Солтүстік Америкаға шамамен 13 мың жыл бұрын мұзсыз дәліз арқылы өткен. Алайда соңғы табылған жәдігерді қоса алғанда, барған сайын көбейіп келе жатқан дәлелдер адамдардың бұдан әлдеқайда ертерек Тынық мұхиты жағалауы арқылы қоныс аударғанын көрсетеді. Бұл ішкі құрлық арқылы өтетін бағыт әлі жүріп өтуге жарамды болмай тұрған кезең еді.
Жаңа олжаның ішіндегі ең маңызды артефактілер — қызғылт сары агаттан жасалған, шебер өңделген екі тас құрал. Агат — кварцтың бір түрі. Олар бұдан 15 мың жылдан астам уақыт бұрын Сент-Хеленс жанартауының атқылауынан пайда болған күл қабатының астынан табылған.
Құралдардың бірінде бизон қанының іздері сақталған. Бұл оның жануарды мүшелеу немесе өңдеу үшін пайдаланылған болуы мүмкін екенін көрсетеді. Кейін құрал осы жерде тасталған.
Артефактілер жойылып кеткен түйелер мен бизондардың тістерінің сынықтарынан төмен орналасқан қабаттан табылған. Радиокөміртектік талдау олардың шамамен 18 250 жыл бұрынғы кезеңге жататынын көрсетті.
Ал тас құралдар одан да тереңірек қабатта орналасқандықтан, зерттеушілер олардың аталған жануарлардың қалдықтарынан да бұрын пайда болған деген қорытындыға келген. Бұл өз кезегінде осы аймақтағы адам әрекетінің ықтимал уақытын одан әрі ертерек кезеңге жылжытады.