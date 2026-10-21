#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.69
505.04
5.45
Ғылым және технология

Антарктидада пингвиндер жылына миллиондаған тонна метан бөлуі мүмкін

Антарктидада пингвиндер жылына миллиондаған тонна метан бөлуі мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 12:15 Сурет: pexels
Антарктидадағы пингвиндер колониялары атмосфераға метанның едәуір мөлшерінің бөлінуіне ықпал етеді. Бұл газдың жаһандық жылынуға әсері көмірқышқыл газына қарағанда күштірек, деп хабарлайды Zakon.kz.

Stiripesurse.ro басылымының жазуынша, Андалусия теңіз ғылымдары институтының (ICMAN) зерттеушілері Гранада университетінің мамандарымен бірлесіп, Антарктика пингвиндерінің (Pygoscelis antarcticus) колонияларына байланысты метан шығарындыларын зерттеген.

Зерттеу нәтижелері бойынша, осы құстардың саңғырығы жиналған аумақтар метанның маңызды көзі болып саналады. Пингвиндердің тіршілік қалдықтары ыдырау кезінде жыл сайын шамамен 490 мың тонна метан бөледі. Газ құстар мекендейтін жағалау аумақтарында жиналған органикалық заттардың ыдырауы нәтижесінде түзіледі.

Мамандардың түсіндіруінше, бір колонияда өте көп құстың шоғырлануы органикалық қалдықтардың едәуір мөлшерде жиналуына әкеледі.

Кейбір аумақтарда пингвиндер колониясының саны ондаған мыңға жетуі мүмкін. Құстардың тіршілік қалдықтарының ыдырауы метанның көп мөлшерде бөлінуіне қолайлы жағдай туғызады.

Зерттеу барысында ғалымдар Оңтүстік Шетланд аралдары архипелагындағы Десепшен аралында орналасқан Антарктика пингвиндерінің екі колониясын зерттеген. Көміртек шығарындыларын өлшеу үшін зерттеушілер оптикалық датчиктермен жабдықталған ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдаланған.

Бұл құрылғылар пингвиндердің саңғырығы жиналған аумақтардың картасын жасауға және колониялардағы құстардың санын бағалауға мүмкіндік берген. Жиналған деректер органикалық қалдықтардың ыдырауы нәтижесінде бөлінетін газдардың мөлшерін есептеу үшін қолданылған.

Егер алынған бағалауларды Антарктиданың осы құстар мекендейтін барлық аумағына қолданатын болсақ, метан шығарындылары жылына шамамен 7 миллион тоннаға жетуі мүмкін.

Зерттеу авторлары пингвиндер колонияларындағы қалдықтардың ыдырауынан пайда болатын шығарындыларды парниктік газдардың жаһандық есебіне енгізу қажет деп санайды. Сонымен қатар олар климаттың өзгеруі осы процеске қалай әсер ететінін анықтау үшін қосымша зерттеулер жүргізу керектігін атап өтті.

Бұған дейін Антарктидада пингвиндердің ортасында жұмыс істеуге мүмкіндік беретін қызықты вакансия ұсынылғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Эфиопия көшелеріндегі жыртқыштар тұрғындарға жылына 100 мың доллар үнемдеуге қалай көмектеседі
11:36, 17 наурыз 2026
Эфиопия көшелеріндегі жыртқыштар тұрғындарға жылына 100 мың доллар үнемдеуге қалай көмектеседі
Ғалымдар Антарктидада гравитацияның әлсірегенін анықтады
13:13, 19 ақпан 2026
Ғалымдар Антарктидада гравитацияның әлсірегенін анықтады
Шығыс Қазақстан облысында көміртегі тотығы детекторы алты адамнан тұратын отбасын аман алып қалды
14:23, 24 ақпан 2024
Шығыс Қазақстан облысында көміртегі тотығы детекторы алты адамнан тұратын отбасын аман алып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Темирлан Ануарбеков на поле стоит
14:22, Бүгін
Sportskeeda назвал точный счёт в матче "Кайрата" с "Панатинаикосом" в Лиге конференций
Диас Кенжебек на дистанции баттерфляем
14:02, Бүгін
Диас Кенжебек выиграл "бронзу" Азиатских Пара игр на дистанции 100 метров баттерфляем
Рафаэль Уразбахтин поделился своим мнением о звёздных игроках &quot;Панатинаикоса&quot;
13:53, Бүгін
Рафаэль Уразбахтин поделился своим мнением о звёздных игроках "Панатинаикоса"
Сборная Казахстана по парадзюдо на награждении
13:50, Бүгін
Сборная Казахстана установила историческое достижение по медалям на Азиатских Пара играх
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: