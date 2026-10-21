Антарктидада пингвиндер жылына миллиондаған тонна метан бөлуі мүмкін
Stiripesurse.ro басылымының жазуынша, Андалусия теңіз ғылымдары институтының (ICMAN) зерттеушілері Гранада университетінің мамандарымен бірлесіп, Антарктика пингвиндерінің (Pygoscelis antarcticus) колонияларына байланысты метан шығарындыларын зерттеген.
Зерттеу нәтижелері бойынша, осы құстардың саңғырығы жиналған аумақтар метанның маңызды көзі болып саналады. Пингвиндердің тіршілік қалдықтары ыдырау кезінде жыл сайын шамамен 490 мың тонна метан бөледі. Газ құстар мекендейтін жағалау аумақтарында жиналған органикалық заттардың ыдырауы нәтижесінде түзіледі.
Мамандардың түсіндіруінше, бір колонияда өте көп құстың шоғырлануы органикалық қалдықтардың едәуір мөлшерде жиналуына әкеледі.
Кейбір аумақтарда пингвиндер колониясының саны ондаған мыңға жетуі мүмкін. Құстардың тіршілік қалдықтарының ыдырауы метанның көп мөлшерде бөлінуіне қолайлы жағдай туғызады.
Зерттеу барысында ғалымдар Оңтүстік Шетланд аралдары архипелагындағы Десепшен аралында орналасқан Антарктика пингвиндерінің екі колониясын зерттеген. Көміртек шығарындыларын өлшеу үшін зерттеушілер оптикалық датчиктермен жабдықталған ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдаланған.
Бұл құрылғылар пингвиндердің саңғырығы жиналған аумақтардың картасын жасауға және колониялардағы құстардың санын бағалауға мүмкіндік берген. Жиналған деректер органикалық қалдықтардың ыдырауы нәтижесінде бөлінетін газдардың мөлшерін есептеу үшін қолданылған.
Егер алынған бағалауларды Антарктиданың осы құстар мекендейтін барлық аумағына қолданатын болсақ, метан шығарындылары жылына шамамен 7 миллион тоннаға жетуі мүмкін.
Зерттеу авторлары пингвиндер колонияларындағы қалдықтардың ыдырауынан пайда болатын шығарындыларды парниктік газдардың жаһандық есебіне енгізу қажет деп санайды. Сонымен қатар олар климаттың өзгеруі осы процеске қалай әсер ететінін анықтау үшін қосымша зерттеулер жүргізу керектігін атап өтті.
Бұған дейін Антарктидада пингвиндердің ортасында жұмыс істеуге мүмкіндік беретін қызықты вакансия ұсынылғаны хабарланған болатын.