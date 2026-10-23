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Ғылым және технология

Чернобыльде сілеусін фототұзаққа түсіп қалды

Чернобыльде сілеусін фототұзаққа түсіп қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 13:00 Сурет: pixabay
Чернобыль радиациялық-экологиялық биосфералық қорығында орнатылған фототұзақтар сілеусінді түсіріп алды. Бұл жыртқышты күзде көзге шалу өте қиын болғандықтан, мұндай жағдай сирек кездеседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың айтуынша, сілеусіннің табиғи ерекшеліктері оны жабайы табиғатта кездестіруді қиындатады. Оның теңбіл жүні ағаштар мен түскен жапырақтардың арасында байқалмай қалуына көмектеседі. Ал есту қабілетінің өткірлігі мен көруінің жақсы болуы оны епті аңшыға айналдырады.

Чернобыльде сілеусін фототұзаққа түсіп қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 13:00

Сурет: Чернобыль радиациялық-экологиялық биосфералық қорығы

"Күзгі орманда сілеусінді байқау оңай емес. Оның теңбіл жүні ағаштар мен жерге түскен жапырақтардың арасында жасырынуына мүмкіндік береді. Өткір естуі мен жақсы көру қабілеті оны шебер аңшы етеді. Күзде сілеусіннің жүні біртіндеп қалыңдап, қысқы суыққа дайындалады. Ал қалың жүн басқан жалпақ табандары қар үстімен жүруіне көмектеседі", – деп түсіндірді мекеме зерттеушілері.

Ғалымдардың айтуынша, сілеусін көбіне аңды тасадан аңдиды. Ол ұзақ қуудан гөрі, үнсіздік пен күтпеген жерден шабуыл жасауға сүйенеді.

"Жабайы табиғатта сақ сілеусінді көру – үлкен олжа. Өйткені ол бізді көбіне біз оны байқамай тұрып-ақ сезіп қояды", – делінген хабарламада.

Бұған дейін Чернобыльдегі иттердің жаңа түрлері қалыптасқаны туралы хабарланған еді. Ғалымдар бұл құбылыстан күтпеген заңдылықты байқаған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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