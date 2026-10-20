Шарында сирек кездесетін кәмшат фототұзаққа түсіп қалды – видео
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 20 қазанда Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті хабарлады.
"Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген ортаазиялық өзен кәмшаты (Lutra lutra seistanica) фототұзаққа түсті", – делінген хабарламада.
Фототұзақ арқылы алынған кадрлар мамандарға кәмшаттың табиғи ортадағы тіршілігін бақылауға, таралу аймағын зерттеуге және сирек кездесетін жануарды қорғау шараларын жоспарлауға мүмкіндік береді.
Өзен кәмшаты – тіршілігі су ортасымен тығыз байланысты сирек кездесетін сүтқоректі. Ол негізінен өзендер мен өзге де су айдындарының жағалауын мекендейді. Сондықтан бұл аумақтардың табиғи қалпын сақтау кәмшаттың тіршілігі үшін аса маңызды.
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