#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
450.69
505.04
5.45
Қоғам

Шарында сирек кездесетін кәмшат фототұзаққа түсіп қалды – видео

Шарында сирек кездесетін кәмшат фототұзаққа түсіп қалды – видео, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 10:14 Сурет: Instagram/qazfwc
Алматы облысындағы еліміздің ең танымал әрі туристер көп баратын табиғи көрікті орындарының бірінде орнатылған фототұзақ сирек кездесетін өзен кәмшатын түсіріп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 20 қазанда Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті хабарлады.

"Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген ортаазиялық өзен кәмшаты (Lutra lutra seistanica) фототұзаққа түсті", – делінген хабарламада.

Фототұзақ арқылы алынған кадрлар мамандарға кәмшаттың табиғи ортадағы тіршілігін бақылауға, таралу аймағын зерттеуге және сирек кездесетін жануарды қорғау шараларын жоспарлауға мүмкіндік береді.

Өзен кәмшаты – тіршілігі су ортасымен тығыз байланысты сирек кездесетін сүтқоректі. Ол негізінен өзендер мен өзге де су айдындарының жағалауын мекендейді. Сондықтан бұл аумақтардың табиғи қалпын сақтау кәмшаттың тіршілігі үшін аса маңызды.

2026 жылғы 19 қазанда Қазақстан, Ресей және Қытай шекаралары түйісетін тұстағы Оңтүстік Алтай тау жотасында қар барысына алғаш рет спутниктік қарғыбау тағылып, ат қойылғаны белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Қазақстанда сирек кездесетін алабарыс фототұзаққа түсіп қалды
13:03, 17 қыркүйек 2024
Қазақстанда сирек кездесетін алабарыс фототұзаққа түсіп қалды
&quot;Сайрам-Өгем&quot; ұлттық паркінде фототұзаққа сирек кездесетін жануарлар ілікті
19:40, 04 наурыз 2025
"Сайрам-Өгем" ұлттық паркінде фототұзаққа сирек кездесетін жануарлар ілікті
&quot;Шарын&quot; мемлекеттік ұлттық табиғи паркі фототұзақтағы сирек кездесетін кадрлармен бөлісті
09:56, 04 қыркүйек 2025
"Шарын" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі фототұзақтағы сирек кездесетін кадрлармен бөлісті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Бүгін
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Бүгін
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Фото: Top Rank
21:05, Бүгін
Жанибек Алимханулы сделал заявление перед чемпионским боем с Банком
Фото: UFC
20:35, Бүгін
Инсайдер Хельвани опроверг информацию о возможном бое Рахмонова с Моралесом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: