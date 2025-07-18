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Қаржы

18 шілдедегі Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

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Астана, Алматы және Шымкент қалаларының айырбастау пункттеріндегі валюталарды: долларды, еуроны және рубльді сатып алу-сату орташа сараланған бағамдары, сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің 2025 жылғы 18 шілдедегі бағамы туралы мәліметтер ұсынылып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 532,74 тенге, евро – 617,23 тенге, рубля – 6,77 тенге.

Астана

Средний курс покупки доллара в Астане – 530,7 тенге, продажи – 537,7 тенге.

Средний курс покупки евро в Астане – 613,7 тенге, продажи – 623,7 тенге.

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,70 тенге, продажи – 6,85 тенге.

Алматы

Средний курс покупки доллара в Алматы – 534,1 тенге, продажи – 536,7 тенге.

Средний курс покупки евро в Алматы – 618 тенге, продажи – 623 тенге.

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,69 тенге, продажи – 6,81 тенге.

Шымкент

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 532,8 тенге, продажи – 535,8 тенге.

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 614,8 тенге, продажи – 620,5 тенге.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,71 тенге, продажи – 6,78 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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