Алматыдан Көкшетауға дейін: 2025 жылдың шілдесінде тұрғын үйдің шаршы метрінің құны қанша болды
Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес, 2025 жылғы шілде айында бастапқы тұрғын үйдің орташа бағасы маусыммен салыстырғанда аз ғана – 0,25%-ға өсті, шаршы метрі 528 559 теңгеге дейін. Айта кетерлігі бір ай бұрын өсім 1%-дан астам болған.
Қайталама тұрғын үй болса (пәтерлерді қайта сату) айтарлықтай қымбаттап, шілденің қорытындысы бойынша 0,94%-ға өсіп, 551 905 теңгеге жетті.
Сурет: Zakon.kz
Жылдық мәнде, республика бойынша бастапқы тұрғын үйдің орташа бағасы 8,12%-ға, ал қайталама нарықтағысы 7,9%-ға өскен.
Көшбасшылар
Бастапқы нарықта елдің төрт қаласында бір шаршы метрдің бағасы 500 мың теңгеден асты. Алматы мен Астанадан бөлек, Шымкент пен Атырау да ең қымбат қалалар қатарына кіріп отыр.
Маусым айындағыдай, жаңа пәтерлер бағасының жылдық өсімі бойынша (2024 жылғы шілдеден 2025 жылғы шілдеге дейін) ең жоғары өсім Атырау (+30%) мен Павлодарда (+25,8%) байқалды – сәйкесінше 512 205 теңге және 451 127 теңге. Семейде жылдық өсім 26,6% болып, бір шаршы метрдің бағасы 465 441 теңгеге жетті.
Астанада бастапқы тұрғын үйдің бағасы жылдық есепте 2%-дан аспады, ал Алматыда маусымдағы деңгейінде қалды.
Сурет: Zakon.kz
Ең арзан жаңа пәтерлер Оралда – 286 288 теңге. Айта кетсек, 2024 жылғы шілдемен салыстырғанда баға 0,5%-ға төмендеген. Түркістанда тұрғын үй 3,4%-ға арзандап, 338 637 теңге болды. Алайда осы екі қалада айлық мәнде (маусыммен салыстырғанда) баға өзгеріссіз қалған.
Қайталама нарықтағы бағалар
Қайталама нарықта да жыл ішінде ең көп қымбаттаған қалалар – Ақтөбе (+18,9%), Павлодар (+15,7%) және Алматы (+14,4%).
Бағасы арзандаған жалғыз қала – Өскемен (-1,4%). Қарағандыда баға бар болғаны 0,1%-ға өсіп, 385 178 теңге болды.
Алматы мен Астана әдеттегідей ең қымбат қалалар болып отыр. Мұнда шаршы метрдің орташа бағасы тиісінше 688 578 теңге және 652 479 теңге.
Сондай-ақ Атырау (485 531 тг) және Қонаевта (445 876 тг) қайталама нарықтағы тұрғын үй бағасы едәуір өскен.
Ең арзан қайталама тұрғын үй келесі қалаларда:
- Қызылорда – 313 592 теңге
- Ақтау – 334 492 теңге
- Көкшетау – 335 654 теңге.
Айта кетейік, Көкшетауда бір жыл ішінде қайталама тұрғын үйдің шаршы метрі 8,5%-ға қымбаттаған.
