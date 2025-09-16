#Қазақстан
Қаржы

Доллар бағамы 16 қыркүйектегі саудада төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 15:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылдың 16 қыркүйегінде сағат 15:30-дағы күндізгі сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа бағамы 539,54 теңге болып қалыптасты. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 1,49 теңгеге төмен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рубль бағамы 6,54 теңгеге дейін көтерілді (+0,09).

Қытай юанінің орташа бағамы таңғы саудада 75,87 теңгені құрады (-0,10).

Валютаны айырбастау пункттерінде доллар 539,7–542,1 теңге, еуро 634,5–638,5 теңге, рубль 6,39–6,51 теңге аралығында сатып алынып-сатылуда.

Әлемдік нарықта мұнай бағасы 16 қыркүйектегі саудада өсті.

Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай баррелі 0,04 долларға қымбаттап, 67,48 доллар болды.

Ал Нью-Йорктегі NYMEX тауар биржасында Light маркалы мұнай бағасы 0,07 долларға өсіп, баррелі 63,37 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 541,18 теңге, еуроны – 636,05 теңге, рубльді – 6,52 теңге деңгейінде бекітті.

