Қоғам

15 қыркүйектегі саудада доллар бағамы сәл өсті

15 қыркүйектегі саудада доллар бағамы сәл өсті
Қазақстан қор биржасында (KASE) 15 қыркүйек 2025 жылы сағат 15:30-дағы сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа бағамы 541,18 теңгені құрап, тағы 0,34 теңгеге қымбаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рубль бағамы 6,45 теңгеге дейін көтерілді (+0,08), ал қытай юані өзгеріссіз қалып, 75,97 теңгені көрсетті.

Валютаны айырбастау орындарында доллар 539,7–542,1 теңге, еуро 634,5–638,5 теңге, рубль 6,39–6,51 теңге аралығында саудалануда.

Әлемдік мұнай бағасы да өсім көрсетуде. Лондондағы ICE Futures биржасында қараша фьючерстері бойынша Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 67,35 доллар болды (+0,36). Нью-Йорк тауар биржасында қазан айындағы WTI мұнайы 63,05 долларға дейін көтерілді (+0,36).

Ұлттық банк таңертеңгі саудада доллар бағамын 540,84 теңге, еуроны 634,46 теңге, рубльді 6,43 теңге деңгейінде бекітті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
