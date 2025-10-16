#Қазақстан
Қаржы

Доллардың бағамы тағы да төмендеді

16.10.2025 16:06
16 қазан 2025 жылы Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталып, АҚШ долларының орташа бағамы 537,84 теңге деңгейінде қалыптасты. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 1,6 теңгеге төмен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рубльдің бағамы өзгеріссіз қалып, 6,83 теңге деңгейінде сақталды.

Ал юаньның орташа бағамы таңертеңгі сауда кезінде 75,41 теңгені құрап, 0,29 теңгеге арзандады.

Алматы мен Астанадағы айырбастау пунктерінде доллар 538,3–540,7 теңге, еуро 626–630 теңге, ал рубль 6,69–6,81 теңге аралығында сатылып жатыр.

Сонымен қатар, әлемдік нарықта мұнай бағасы өсім көрсетуде.

Лондондық ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,46 долларға қымбаттап, 62,37 доллар болды.

Нью-Йорктің NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бағасы 0,48 долларға өсіп, 58,75 доллар деңгейіне жетті.

Таңертең Ұлттық банк ресми бағамды келесідей белгілеген болатын:

  • 1 доллар – 539,56 теңге,
  • 1 еуро – 627,35 теңге,
  • 1 рубль – 6,84 теңге.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
