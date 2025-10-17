Түскі саудада доллар бағамы тағы төмендеді
Қазақстан қор биржасында (KASE) 17 қазан 2025 жылы сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда сессиясы аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа бағамы 536,32 теңге болып, алдыңғы көрсеткіштен 1,32 теңгеге төмендеді.
Ресей рублі 6,66 теңгеге дейін (-0,17), ал қытай юані 75,17 теңгеге дейін (-0,23) арзандады.
Валютаны айырбастау пункттерінде доллар 537,7–540,3 теңге, еуро 628–632 теңге, рубль 6,59–6,71 теңге аралығында сатып алынып, сатылып жатыр.
Сауда күнінде мұнай бағасы да төмендеді. Лондондағы ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың желтоқсан фьючерстері барреліне 60,88 долларды құрап, өткен күнмен салыстырғанда 0,29%-ға төмендеді.
Нью-Йорктің NYMEX биржасында қараша айындағы WTI маркалы мұнай фьючерстері 0,33%-ға арзандап, барреліне 57,27 доллар болды.
Ұлттық банк 17 қазан таңертеңгі ресми бағамды келесідей белгіледі:
- доллар – 537,84 теңге,
- еуро – 626,85 теңге,
- рубль – 6,79 теңге.
