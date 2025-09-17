Доллар 17 қыркүйекте қайта қымбаттады
Қазақстан қор биржасында (KASE) 17 қыркүйек 2025 жылы доллардың салмақталған орташа бағамы 541,01 теңге болды, бұл 1,25 теңге көбейгенін көрсетеді.
Рубль бағамы 6,52 теңге (-0,01) деңгейіне төмендеді, ал қытай юаны таңертеңгі саудада 76,14 теңге (+0,26) болды.
Валюталық айырбас пункттерінде бағамдар:
- Доллар: 541,5–543,9 теңге
- Еуро: 638,5–642,5 теңге
- Рубль: 6,41–6,53 теңге
Әлемдік мұнай бағалары 17 қыркүйекте төмендеді:
- Brent (Лондон, ICE): 68,38 доллар/бөрель (-0,09)
- Light (Нью-Йорк, NYMEX): 64,44 доллар/бөрель (-0,08)
Таңертең Ұлттық банк белгілеген бағамдар: доллар – 539,54 теңге, еуро – 637,09 теңге, рубль – 6,52 теңге.
