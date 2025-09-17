#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Доллар 17 қыркүйекте қайта қымбаттады

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 15:39 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 17 қыркүйек 2025 жылы доллардың салмақталған орташа бағамы 541,01 теңге болды, бұл 1,25 теңге көбейгенін көрсетеді.

Рубль бағамы 6,52 теңге (-0,01) деңгейіне төмендеді, ал қытай юаны таңертеңгі саудада 76,14 теңге (+0,26) болды.

Валюталық айырбас пункттерінде бағамдар:

  • Доллар: 541,5–543,9 теңге
  • Еуро: 638,5–642,5 теңге
  • Рубль: 6,41–6,53 теңге

Әлемдік мұнай бағалары 17 қыркүйекте төмендеді:

  • Brent (Лондон, ICE): 68,38 доллар/бөрель (-0,09)
  • Light (Нью-Йорк, NYMEX): 64,44 доллар/бөрель (-0,08)

Таңертең Ұлттық банк белгілеген бағамдар: доллар – 539,54 теңге, еуро – 637,09 теңге, рубль – 6,52 теңге.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
