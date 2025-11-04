#Халық заңгері
Қаржы

Доллар 4 қараша саудасында тағы да түсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 15:53 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 4 қараша 2025 жылы сауда сағат 15:30-да аяқталды. Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 522,49 теңге болды, бұл алдынғы көрсеткіштен 5,42 теңгеге төмендеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонымен қатар, қытай юаны 73,23 теңге деңгейінде бағаланды, бұл 0,28 теңгеге төмендеу көрсеткен.

Айырбастау пункттерінде доллар 524,7–527,2 теңгеден, еуро 602,9–608 теңгеден, рубль 6,40–6,52 теңгеден сатып алынады/сатылады.

Халықаралық нарықта мұнай бағасы да төмендеуде. Brent маркалы мұнай фьючерстері 0,6%-ға арзандап, баррель үшін 64,52 доллар болды. Ал американдық WTI мұнайы 0,6%-ға төмендеп, баррель бағасы 60,68 долларды көрсетті.

Осыдан бұрын Ұлттық банк долларды 528,31 теңге, еуроны 608,35 теңге, рубльді 6,55 теңгеден бекіткен.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
