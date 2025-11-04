Доллар 4 қараша саудасында тағы да түсті
Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 4 қараша 2025 жылы сауда сағат 15:30-да аяқталды. Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақталған бағамы 522,49 теңге болды, бұл алдынғы көрсеткіштен 5,42 теңгеге төмендеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сонымен қатар, қытай юаны 73,23 теңге деңгейінде бағаланды, бұл 0,28 теңгеге төмендеу көрсеткен.
Айырбастау пункттерінде доллар 524,7–527,2 теңгеден, еуро 602,9–608 теңгеден, рубль 6,40–6,52 теңгеден сатып алынады/сатылады.
Халықаралық нарықта мұнай бағасы да төмендеуде. Brent маркалы мұнай фьючерстері 0,6%-ға арзандап, баррель үшін 64,52 доллар болды. Ал американдық WTI мұнайы 0,6%-ға төмендеп, баррель бағасы 60,68 долларды көрсетті.
Осыдан бұрын Ұлттық банк долларды 528,31 теңге, еуроны 608,35 теңге, рубльді 6,55 теңгеден бекіткен.
